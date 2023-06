Les conseils boursiers de la semaine du 12 mai au 16 juin

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nos conseils sur 25 actions Airbus

Un géant freiné dans son élan par une montée en cadence délicate acheter.

Apple

+23% depuis notre conseil d’achat

Le groupe de Cupertino pourrait bientôt atteindre les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Soit un niveau jamais atteint. Le titre profite toujours du rétablissement de la chaîne logistique en Chine et du développement de l’intelligence artificielle. La bonne tenue des ventes d’Iphone (55% des revenus totaux) demeure la condition nécessaire pour la poursuite de la hausse de l’action. Nous sommes confiants.

Notre conseil aujourd’hui : vous pouvez encore acheter.

Bolloré

Décevante OPA Conservez

Carbios

Place à l’industrie Vendez

Casino

Nouvelle marque d'intérêt Vendez

Chargeurs

Le titre vient de perdre 23% par rapport à son plus-haut cette année, à 16,09 euros le 9 mars dernier. Les investisseurs ont accueilli fraîchement le fort recul (-16,6%) du chiffre d'affaires au premier trimestre. C'est le pôle Advanced Materials (films de protection de surface) qui a le plus souffert, avec un recul de ses facturations de 26% en un an. Le second semestre devrait a priori être meilleur pour Chargeurs . Conservez

