Les compagnies aériennes et les organisations professionnelles mettent en garde contre un risque de chaos si les États-Unis restreignent les vols internationaux

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* Le département de la Sécurité intérieure a menacé de suspendre le traitement des voyageurs internationaux dans certains aéroports

* Avertissement lié au différend sur l'application de la législation en matière d'immigration

* Les organisations professionnelles mettent en garde contre les répercussions économiques

* Les compagnies aériennes mettent en garde contre l'atteinte à la réputation des États-Unis à l'approche de la Coupe du monde

(Nouveautés) par David Shepardson

Les principaux groupes aériens, touristiques et d'affaires ont averti que l'interdiction des contrôles aux frontières à Newark ou dans d'autres grands aéroports américains pourrait entraîner le chaos, bloquer des milliers de touristes et d'Américains tentant de rentrer chez eux, et empêcher l'acheminement de cargaisons cruciales.

Jeudi, le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré que l'administration Trump pourrait bientôt cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret à l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey, une porte d'entrée majeure vers New York, car les forces de l'ordre locales de l'État n'apportaient pas leur aide aux agents fédéraux de l'immigration.

M. Mullin a répété à plusieurs reprises qu’il pourrait également suspendre les contrôles d’immigration dans plus d’une douzaine d’autres aéroports situés dans des « villes sanctuaires », notamment Boston, Denver, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, Seattle et San Francisco.

L'arrêt des opérations douanières dans les principaux aéroports américains « risque de provoquer un chaos inutile dans l'ensemble du système de transport aérien du pays », ont déclaré vendredi la Chambre de commerce des États-Unis, Airlines for America, la National Retail Federation, U.S. Travel et d'autres groupes dans un communiqué commun.

« Les réseaux aériens internationaux sont étroitement interconnectés, et des changements opérationnels dans un petit nombre d’aéroports pivots se répercuteront rapidement dans tout le pays, avec des répercussions négatives sur les voyageurs, le fret, les chaînes d’approvisionnement et les communautés qui dépendent de ces liaisons », ont-ils déclaré.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement réagi. Toutefois, trois dirigeants de compagnies aériennes ont déclaré vendredi à Reuters qu’ils ne pensaient pas que l’administration Trump mettrait immédiatement en œuvre de telles restrictions.

M. Mullin s’était plaint que la police locale ne garantissait pas aux agents fédéraux de l’immigration la possibilité d’entrer et de sortir d’un centre de détention du New Jersey, et il avait averti qu’il pourrait réaffecter les agents des douanes de l’aéroport.

LA COUPE DU MONDE APPROCHE

La suspension de tous les vols internationaux dans les 18 aéroports desservant les « villes sanctuaires » entraînerait un préjudice économique de plus de 70 milliards de dollars et affecterait 68 millions de passagers internationaux par an, a déclaré l’U.S. Travel Association.

Plus de 20 000 passagers internationaux atterrissent chaque jour à Newark, dont environ 14 000 citoyens américains, a-t-elle précisé.

« Les voyageurs américains en provenance de tout le pays pourraient voir leurs vols à destination des États-Unis déroutés ou annulés », a déclaré le groupe.

« Des millions de visiteurs internationaux seront confrontés aux mêmes perturbations, et à quelques semaines de la Coupe du monde de la FIFA, l’atteinte à la réputation des États-Unis en tant que destination accueillante serait considérable et durable. »

Les visiteurs étrangers devraient affluer pour la Coupe du monde de football du mois prochain, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La finale aura lieu le 19 juillet à East Rutherford, dans le New Jersey, à environ 19 km de l’aéroport de Newark.

Un arrêt des activités pourrait également mettre en péril des milliards de dollars de marchandises importées, telles que des produits pharmaceutiques et des puces électroniques.

« Le fret aérien ne peut être réacheminé sans conséquences économiques graves », a déclaré la Cargo Airline Association.