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Les compagnies aériennes américaines signalent une forte demande au printemps, ce qui fait bondir les valeurs du secteur du voyage
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions des entreprises liées aux voyages ont grimpé mardi après que les compagnies aériennes américaines aient signalé une forte demande de voyages au printemps malgré la récente flambée des prix du pétrole et qu'elles aient augmenté leurs prévisions de chiffre d'affaires ** Lors d'une conférence de J.P. Morgan, Delta Air Lines DAL.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et American Airlines AAL.O a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait augmenter de plus de 10 %, ce qui est supérieur à ses prévisions précédentes

** Les actions de Delta sont parmi les plus fortes hausses du S&P 500 .SPX sur la journée, gagnant 4,6%, tandis qu'American Airlines a augmenté de 3,2%; Delta est également en voie d'obtenir sa plus forte hausse quotidienne depuis le 6 février

** Parmi les autres actions liées aux voyages: Expedia

EXPE.O est en hausse de 5,2% et figure également parmi les principales hausses quotidiennes du S&P 500, tandis qu'Airbnb

ABNB.O est en hausse de 3% et Booking Holdings BKNG.O est en hausse de 3,3%

** Les actions des sociétés de location de voitures ont également augmenté, notamment Avis Budget CAR.O , en hausse de 4,4 %, et Hertz Global Holdings HTZ.O , en hausse de 4,7 %

** Les actions des opérateurs de croisières ont également augmenté, avec Viking Holdings VIK.N en hausse de 2,3%, Royal Caribbean Cruises RCL.N en hausse de 0,8% et Carnival CCL.N en hausse de 1,7%

** Parmi les actions des centres de villégiature et des grandes destinations de voyage, Walt Disney DIS.N est en hausse de 1,8 % et Las Vegas Sands LVS.N est en hausse de 1,4 %

** Les prix du pétrole sont en forte hausse depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, gagnant plus de 40 % en mars

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
132,7900 USD NASDAQ +3,48%
AMERICAN AIRLINE
10,8750 USD NASDAQ +3,67%
AVIS BUDGET GROU
103,0300 USD NASDAQ +5,15%
BOOKING HLDG
4 467,2900 USD NASDAQ +4,06%
CARNIVAL
25,305 USD NYSE +2,41%
DELTA AIR LINES
65,050 USD NYSE +6,93%
EXPEDIA GROUP
242,9650 USD NASDAQ +4,97%
HERTZ GLOBAL
4,2400 USD NASDAQ +6,80%
LAS VEGAS SANDS
54,910 USD NYSE +2,27%
MGM RESORTS ITL
37,440 USD NYSE +4,00%
NORW CRS LINE
20,490 USD NYSE +3,25%
RYL CARIBBEAN CR
283,750 USD NYSE +1,05%
S&P 500 INDEX
6 724,96 Pts CBOE +0,38%
UNITED AIRLINES
93,7700 USD NASDAQ +3,87%
VIKING
73,200 USD NYSE +2,69%
WALT DISNEY
100,330 USD NYSE +1,69%
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