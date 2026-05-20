Les compagnies aériennes américaines s'opposent au projet de Trump visant à obliger les petits aéroports à recourir à des services de sécurité privés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines s'oppose à une proposition de la Maison Blanche visant à obliger les petits aéroports à faire appel à des agents de sécurité privés plutôt qu'à l'Administration de la sécurité des transports (TSA), selon un témoignage écrit consulté par Reuters.

Le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, déclarera mercredi devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis qu'il est "primordial pour l'industrie aéronautique américaine" de veiller à ce que la sécurité privée "reste une option pour les aéroports et ne devienne pas un programme obligatoire". Le président Donald Trump a proposé le mois dernier de réduire l'effectif de la TSA de plus de 9 400 personnes et de supprimer un peu plus de 1,5 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars du budget annuel de l'agence, qui compte 60 000 employés et gère les opérations de sécurité aéroportuaire.

Cette proposition constitue une première étape vers la privatisation de l'agence créée après les attentats du 11 septembre 2001. Certains législateurs républicains ont proposé de privatiser complètement la TSA.

La Maison Blanche a déclaré que le passage obligatoire à la sécurité privée dans les petits aéroports permettrait de réduire les effectifs de la TSA de plus de 4 500 postes. La TSA propose de supprimer 4 800 postes supplémentaires en améliorant l'efficacité, en supprimant le personnel aux voies de sortie et en éliminant les redondances.

Dans son témoignage, M. Sununu a ajouté: "Nous sommes engagés dans les efforts de modernisation de la TSA et soutenons les solutions innovantes qui accélèrent le déploiement de technologies aux points de contrôle et pour les bagages enregistrés, ainsi que les algorithmes qui améliorent l'efficacité."

Cette proposition réduirait d'environ 20 % le budget de 7,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de l'agence et intervient après que la TSA a perdu plus de 1 600 employés lors des interruptions de financement du gouvernement à l'automne dernier et au printemps dernier.

La semaine dernière, Trump a nommé David Cummins, vice-président senior de Serco SRP.L North America chargé de superviser le portefeuille de clients civils des gouvernements fédéral, étatiques et locaux, à la tête de la TSA.

L'administration Biden a renforcé les effectifs de la TSA, qui a contrôlé un nombre record de 906 millions de passagers en 2025.

Le syndicat qui représente les agents de sécurité de la TSA, l'American Federation of Government Employees, s'oppose à la privatisation, affirmant qu'elle rendrait les voyages aériens moins sûrs.

Trump a critiqué la TSA. Il a limogé son directeur, David Pekoske, qu’il avait lui-même nommé à la tête de l’agence lors de son premier mandat, dès son premier jour de retour au pouvoir en 2025. Le président Joe Biden avait proposé la reconduction de Pekoske pour un nouveau mandat en 2022.