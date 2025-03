Les compagnies aériennes américaines dénoncent les nouvelles règles de transparence sur les frais

(AOF) - Les principaux transporteurs aériens ont contesté vendredi la décision d’une cour d'appel américaine avalisant la réglementation publiée par le ministère américain des Transports en avril 2024 qui impose aux compagnies aériennes de divulguer leurs frais de service en même temps que les tarifs aériens. Selon le ministère, les clients paient 543 millions de dollars de frais supplémentaires par an, surpris de devoir payer des frais plus élevés à l'aéroport pour enregistrer un bagage.

Reuters précise qu'American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, JetBlue et Alaska Air, ainsi que les associations professionnelles Airlines for America et l'Iata (Association du transport aérien international), ont attaqué en justice ce texte qui selon elles "bouleverserait la façon dont les compagnies aériennes interagissent avec leurs clients".

Le ministère a estimé que cette nouvelle règlementation coûterait 46 millions de dollars aux compagnies et aux agents de billetterie. Selon Reuters, les compagnies aériennes américaines ont perçu 7,1 milliards de dollars de frais de bagages en 2023, contre 6,8 milliards de dollars en 2022. Plusieurs compagnies aériennes américaines ont augmenté leurs frais de bagages enregistrés en 2024.