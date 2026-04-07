Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis augmentent en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles commandes de biens d'équipement américains clés ont augmenté plus que prévu en février, mais les données du mois précédent ont été révisées nettement à la baisse, ce qui suggère une certaine modération des dépenses d'équipement des entreprises au cours du premier trimestre.

Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, ont augmenté de 0,6 % après une baisse de 0,4 % révisée à la baisse en janvier, a déclaré mardi le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que ces commandes de biens d'équipement de base augmenteraient de 0,4 % après un gain de 0,1 % précédemment annoncé en janvier.

Le Bureau du recensement est toujours en train de rattraper son retard dans la publication des données après les retards causés par la fermeture du gouvernement l'année dernière.