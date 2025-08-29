Les colis à faible valeur marchande plus exemptés de taxes douanières aux USA

Les Etats-Unis ont, comme annoncé, mis fin vendredi à l'exemption de taxes douanières dont bénéficiaient les colis d'une valeur de moins de 800 dollars acheminés sur le territoire américain, une décision à même de provoquer une hausse des coûts pour les consommateurs et les entreprises et de perturber le modèle économique de plateformes de vente en ligne.

A 04h01 GMT, les douanes américaines ont commencé à prélever des taxes douanières spécifiques pour tous les colis importés aux Etats-Unis, peu importe leur valeur, leur pays d'origine ou leur mode d'acheminement.

Une option forfaitaire comprise entre 80 dollars et 200 dollars par paquet est disponible pendant six mois pour les agences postales étrangères. Plusieurs agences postales européennes ont annoncé suspendre l'envoi de colis aux Etats-Unis en amont de la fin de l'exemption.

L'administration du président américain Donald Trump avait déjà levé cette exemption pour les paquets en provenance de Chine et de Hong Kong, disant vouloir enrayer les flux de colis contenant du fentanyl et d'autres produits chimiques.

S'exprimant jeudi devant la presse, le conseiller économique de la Maison blanche, Peter Navarro, a déclaré que la mesure allait permettre de "sauver des milliers de vies aux Etats-Unis en limitant l'acheminement de stupéfiants et d'autres produits interdits dangereux, ainsi qu'ajouter jusqu'à dix milliards de dollars annuels en recettes douanières du Trésor".

Un haut représentant de l'administration américaine a déclaré que ce changement était "permanent", prévenant que de quelconques efforts de partenaires commerciaux des Etats-Unis pour rétablir l'exemption étaient "vains".

Mise en place en 1938, l'exemption avait vu son plafond être relevé de 200 dollars à 800 dollars en 2015 dans le but de favoriser la croissance des PME vendant leurs produits via les plateformes en ligne.

Toutefois le nombre de colis en provenance de Chine a bondi à la suite des droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits chinois lors de son premier mandat présidentiel, donnant lieu à un nouveau modèle économique reliant directement les plateformes en ligne telles Shein et Temu PDD.O aux consommateurs américains.

La fédération américaine du textile a salué une "victoire historique" pour les producteurs américains, déclarant qu'une faille a été comblée alors que les firmes de la 'fast fashion' étaient affranchies de quelconques taxes avec leurs colis et exportaient aux Etats-Unis des vêtements fabriqués parfois grâce à du travail forcé.

Selon les estimations des douanes américaines, le nombre de colis demandant à être exonérés de taxes a été multiplié quasiment par dix entre l'exercice fiscal 2015 et l'exercice fiscal 2024, passant de 139 millions à 1,36 milliard.

Des analystes disent penser que la fin de l'exemption va engendrer des hausses de prix pour de nombreux produits vendus sur les plateformes en ligne.

