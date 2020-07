Les cinq méga-tendances pour gagner en Bourse à long terme

Une seule entreprise française est mise en avant. (© Adobestock)

Les analystes de Jefferies ont sélectionné dans le monde des entreprises qui devraient connaitre un rythme de croissance supérieur à celui du marché. La plupart des valeurs recommandées sont américaines ou asiatiques.

Dans un environnement où la croissance globale restera durablement faible, l'investissement thématique gagne du terrain. Il permet d'identifier des valeurs qui devraient faire mieux que le marché dans la durée.

Les stratèges de Jefferies, Simon Powell et Michael Chiang, ont identifié cinq «méga-tendances» aboutissant à des bouleversements économiques et sociaux, porteurs de performance durable pour les entreprises sélectionnées.

Les cinq «mega-Trends» mises en avant par le courtier sont l'évolution démographique, le changement climatique, les tensions géopolitiques, les transformations technologiques et l'urbanisation.

Les stratèges proposent ensuite, en interaction avec un ou plusieurs d'entre eux, des thèmes d'investissements et des sociétés dont les profits devraient progresser plus vite que le marché.

Démographie, climat et technologie

Vieillissement de la population : dans la plupart des régions du monde, le nombre d'individus âgés de plus de soixante ans progresse plus vite que celui des jeunes adultes et des enfants. Jefferies conseille l'achat de Home Depot, Medtronic, Lowe's, Zimmer Biomet, Acadia Pharmaceuticals, Amedisys, LHC Group.

Transformation alimentaire : près de 500 millions de personnes sont en insuffisance alimentaire et beaucoup plus mangent trop ou mal, entrainant des problèmes de santé. Les consommateurs et les scientifiques aspirent