Les cinémas britanniques approuvent avec circonspection la victoire de Paramount sur Warner Bros

Les cinémas britanniques ont accueilli avec prudence la victoire de Paramount Skydance sur Netflix dans la course au rachat de Warner Bros Discovery, mais restent préoccupés par le fait que la combinaison des studios hollywoodiens pourrait coûter des emplois et réduire le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.

Netflix s'est retiré jeudi après avoir refusé de relever son offre. Le géant de la diffusion en continu est depuis longtemps considéré comme une menace pour les cinémas , car il évite les sorties traditionnelles et préfère garder le contenu sur sa plateforme, ne mettant généralement les titres en salles que brièvement pour se qualifier pour les Oscars et d'autres récompenses.

Phil Clapp, directeur général de la UK Cinema Association, a déclaré que le retrait de Netflix simplifiait les choses, mais qu'il n'apaisait pas les inquiétudes liées à la perte d'un grand studio américain et aux conséquences pour les salles de cinéma.

"Nous prenons les déclarations publiques de Paramount Skydance concernant ses projets pour toute société fusionnée en toute bonne foi - comme nous l'avons fait pour celles de Netflix", a-t-il déclaré.

"Mais nous avons vu avec l'acquisition de Fox par Disney en 2019 des engagements publics similaires et nous nous retrouvons maintenant dans une position où la société combinée sort environ 40 % de films en moins que ce n'était le cas lorsqu'elles étaient séparées."

Le directeur général de Paramount, David Ellison, a déclaré dans une lettre ouverte aux créateurs britanniques au début du mois que la société combinée aurait une liste de plus de 30 films par an, chacun avec une sortie complète en salle.

L'INCERTITUDE EST LEVÉE

Tim Richards, fondateur et directeur général de la chaîne de cinémas Vue, a déclaré que la victoire de Paramount avait levé certaines incertitudes, bien que les deux accords aient suscité des inquiétudes quant aux pertes d'emplois.

Si Netflix l'avait emporté, les cinémas auraient pu craindre une réduction de la production de Warner Bros ou un "effondrement de la fenêtre" pour les sorties en salle.

M. Clapp a déclaré que l'accord devait encore faire l'objet d'un examen rigoureux de la part des autorités concurrence, notamment de l'autorité britannique chargée de la concurrence et des marchés, afin de garantir des engagements juridiquement contraignants en matière de distribution, de marketing et d'exclusivité dans les salles de cinéma.

M. Richards a déclaré que l'un des avantages était que Netflix, après avoir étudié le modèle théâtral de Warner Bros, pourrait "maintenant l'adopter et diffuser certains de leurs films extraordinaires sur nos écrans".

"Ce que nous aimerions voir, ce sont des films comme l'incroyable nouveau film de Greta Gerwig, Les Chroniques de Narnia, qui sortira à l'occasion de Thanksgiving, et que nous pourrions voir sur grand écran", a-t-il déclaré.