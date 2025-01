Les choix de Trump pour son cabinet et d'autres postes de haut niveau

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

par Gram Slattery

Certains des candidats choisis par Donald Trump pour son cabinet () devraient être confirmés par le Sénat américain cette semaine, après que la chambre a tenu plus d'une douzaine d'auditions de confirmation la semaine dernière.

D'autres auditions sont prévues cette semaine pour d'autres candidats. Voici les choix de M. Trump pour certains des postes clés: défense, renseignement, santé, diplomatie, commerce, justice, immigration et politique économique.

PETE HEGSETH, SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE

M. Hegseth, 44 ans, est un vétéran de l'armée qui a exprimé son dédain pour les politiques "woke" des dirigeants du Pentagone, y compris de son plus haut responsable militaire.

La commission des forces armées du Sénat a voté par 14 voix contre 13 en faveur de la nomination de M. Hegseth, qui sera soumise au vote de l'ensemble du Sénat lundi. Le vote du Sénat devrait avoir lieu à la fin de la semaine.

En tant que secrétaire à la défense, M. Hegseth pourrait concrétiser la promesse de campagne de M. Trump de débarrasser l'armée américaine des généraux qu'il accuse de mener des politiques progressistes en matière de diversité dans les rangs, politiques contre lesquelles les conservateurs se sont insurgés.

Cela pourrait également entraîner une collision entre M. Hegseth et le président de l'état-major interarmées, le général de l'armée de l'air C.Q. Brown, que M. Hegseth a accusé de "poursuivre les positions radicales des politiciens de gauche"

M. Hegseth, ancien commentateur de Fox News, a nié lors de son audience de confirmation les allégations formulées dans un rapport de police selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une femme en 2017 lors d'une conférence en Californie. Aucune accusation n'a été portée, et il a conclu un accord privé avec la victime présumée, mais les allégations compliquent ses perspectives de confirmation.

Il s'est également opposé par le passé à ce que les femmes jouent un rôle au combat, mais il est revenu sur cette position lors de l'audition de mardi.

PAM BONDI, PROCUREUR GÉNÉRAL

M. Trump a choisi l'ancienne ministre de la Justice de Floride, Mme Bondi, le jour où son choix précédent, Matt Gaetz, s'est retiré de la course face à l'opposition des républicains du Sénat à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle et d'abus de drogues illicites.

Mme Bondi, 59 ans, a été le plus haut responsable de l'application de la loi dans le troisième État le plus peuplé du pays de 2011 à 2019. Elle a fait partie de la commission de Trump sur les opioïdes et l'abus de drogues au cours de sa première administration.

Le cercle rapproché de M. Trump a décrit le procureur général comme le membre le plus important de l'administration après M. Trump lui-même, un élément clé de ses plans visant à procéder à des déportations massives, à gracier les émeutiers du 6 janvier 2021 et à se venger de ceux qui l'ont poursuivi en justice au cours des quatre dernières années.

Mme Bondi a défendu les fausses affirmations de M. Trump selon lesquelles il aurait perdu les élections de 2020 en raison d'une fraude électorale généralisée. Lors de son audition de confirmation, Mme Bondi s'est engagée à ne pas utiliser le ministère de la justice pour cibler des personnes en fonction de leurs opinions politiques, mais elle a esquivé les questions directes concernant les enquêtes sur les personnes méprisées par M. Trump.

"Il n'y aura jamais de liste d'ennemis au sein du ministère de la justice", a déclaré Mme Bondi devant la commission judiciaire du Sénat.

MARCO RUBIO, SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Si sa nomination est confirmée, M. Rubio, sénateur américain, sera le premier Latino à occuper le poste de plus haut diplomate du pays .

Rubio, 53 ans, était sans aucun doute l'option la plus dure de la liste restreinte de M. Trump pour ce poste. Le sénateur originaire de Floride a plaidé par le passé en faveur d'une politique étrangère musclée à l'égard des ennemis géopolitiques des États-Unis, notamment la Chine, l'Iran et Cuba.

Au cours des dernières années, il a assoupli certaines de ses positions pour s'aligner plus étroitement sur les vues de M. Trump. Ce dernier a accusé les anciens présidents d'avoir entraîné les États-Unis dans des guerres coûteuses et futiles et a préconisé une politique étrangère moins interventionniste.

Lors de son audition de confirmation (), M. Rubio a souligné que les États-Unis devaient changer de cap pour éviter de devenir plus dépendants de la Chine.

Une commission sénatoriale a soutenu Rubio dans cette fonction par un vote unanime de 22-0 lundi, envoyant ainsi sa nomination au Sénat pour confirmation.

JOHN RATCLIFFE, DIRECTEUR DE LA CIA

M. Ratcliffe, qui était directeur du renseignement national à la fin du premier mandat de M. Trump, dirigera l'Agence centrale de renseignement au cours de son second mandat.

Ancien membre du Congrès et procureur, Ratcliffe, 59 ans, est considéré comme un fidèle de Trump qui pourrait probablement être confirmé par le Sénat.

Pourtant, pendant son mandat de directeur du renseignement national, Ratcliffe a souvent contredit les évaluations des fonctionnaires de carrière, s'attirant les critiques des démocrates qui affirment qu'il a politisé le rôle pour s'attirer les faveurs de Trump.

Lors de son audition de confirmation, M. Ratcliffe s'est engagé à ne pas licencier ou à ne pas forcer les employés à quitter l'agence en raison de leurs opinions politiques ou de leurs avis sur M. Trump, qui a souvent attaqué l'agence et ses évaluations.

La commission sénatoriale du renseignement a voté par 14 voix contre 3 en faveur de la confirmation de M. Ratcliffe, a déclaré un assistant du Congrès, envoyant ainsi sa nomination à l'ensemble du Sénat.

SEAN DUFFY, SECRÉTAIRE AUX TRANSPORTS

M. Duffy, ancien membre du Congrès du Wisconsin et animateur de Fox News, supervisera les politiques de l'aviation, de l'automobile, du rail, des transports en commun et d'autres politiques de transport sur le site . Le ministère dispose d'un budget d'environ 110 milliards de dollars, ainsi que d'un financement important qui subsiste dans le cadre de la loi sur les infrastructures de 2021 de l'administration Biden, d'une valeur de 1 billion de dollars.

M. Trump s'est engagé à revenir sur les règles de l'administration Biden en matière d'émissions des véhicules, qui ont incité les constructeurs automobiles à construire davantage de véhicules électriques.

M. Duffy, 53 ans, s'est d'abord fait connaître en tant que membre de l'équipe de l'émission de téléréalité "The Real World" de MTV à la fin des années 1990. Lors de son audition de confirmation, M. Duffy a déclaré qu'il autoriserait la poursuite de l'enquête gouvernementale sur le système avancé d'aide à la conduite de Tesla.

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, est un proche conseiller de Trump.

CHRIS WRIGHT, SECRÉTAIRE À L'ÉNERGIE

Wright, l'un des principaux donateurs de Trump, est le fondateur et directeur général de Liberty Energy, une société de services pétroliers basée à Denver.

Âgé de 59 ans, il promeut les combustibles fossiles et se montre sceptique quant au lien entre les phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique.

En tant que secrétaire d'État à l'énergie de M. Trump, il serait notamment chargé de superviser le stock nucléaire du pays. M. Wright fera également partie du nouveau Conseil national de l'énergie.

Lors de son audition de confirmation, M. Wright a déclaré que sa première priorité était d'accroître la production nationale d'énergie , y compris le gaz naturel liquéfié et l'énergie nucléaire.

RUSS VOUGHT, DIRECTEUR DU BUREAU DE LA GESTION ET DU BUDGET

M. Vought, l'un des principaux architectes du projet 2025, un plan conservateur visant à réformer le gouvernement, reprendra ses fonctions de directeur d'une agence qui aide à déterminer les priorités politiques du président et les moyens de les financer.

M. Vought, 48 ans, qui était chef de l'OMB pendant le mandat 2017-2021 de M. Trump, jouera un rôle majeur dans la définition des priorités budgétaires et dans la mise en œuvre de la promesse de campagne de M. Trump de réduire les réglementations gouvernementales.

Lors de son audition de confirmation, M. Vought a défendu l'objectif de M. Trump de réduire les dépenses en refusant de dépenser l'argent que le Congrès a déjà autorisé.

DOUG BURGUM, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET "TSAR DE L'ÉNERGIE

Burgum, 68 ans, ancien dirigeant d'une société de logiciels, s'est présenté comme un conservateur traditionnel, soucieux des affaires. Il s'est présenté contre Trump à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, avant d'abandonner et de devenir un partisan.

Le ministère de l'intérieur gère les terres et les minéraux publics, les parcs nationaux et les refuges pour la faune et la flore. Il s'acquitte également de la responsabilité fiduciaire du gouvernement américain à l'égard des Amérindiens.

En tant que président du nouveau Conseil national de l'énergie (), M. Burgum devrait assurer la coordination avec plusieurs agences afin de stimuler la production de pétrole et de gaz, en particulier en ce qui concerne le forage sur les terres appartenant à l'État.

M. Burgum a déclaré aux sénateurs qu'il poursuivrait vigoureusement l'objectif de M. Trump de maximiser la production d'énergie à partir des terres et des eaux publiques américaines, estimant qu'il s'agit d'un élément clé de la sécurité nationale.

LEE ZELDIN, ADMINISTRATEUR DE L'EPA

M. Zeldin , ancien membre du Congrès de l'État de New York et fidèle allié de M. Trump, sera nommé administrateur de l'Agence pour la protection de l'environnement et aura pour mission de réduire les réglementations environnementales.

Zeldin, 44 ans, a siégé au Congrès de 2015 à 2023. En 2022, il a perdu la course au poste de gouverneur de New York face à la démocrate Kathy Hochul.

M. Trump a promis de réviser la politique énergétique des États-Unis (), dans le but de maximiser la production pétrolière et gazière du pays, qui a déjà atteint un niveau record, en supprimant les réglementations et en accélérant l'octroi des permis.

Lors de son audition de confirmation, M. Zeldin a déclaré qu'il pensait que le changement climatique était réel et qu'il constituait une menace.

SCOTT TURNER, SECRÉTAIRE AU LOGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT URBAIN

M. Turner, 52 ans, ancien législateur de l'État du Texas et joueur de la Ligue nationale de football, prendrait la tête du ministère du logement et du développement urbain s'il était confirmé dans ses fonctions.

Il a été le premier directeur exécutif du White House Opportunity and Revitalization Council pendant le premier mandat de M. Trump, un rôle dans lequel il a aidé les communautés en difficulté du pays, a déclaré M. Trump dans un communiqué.

M. Turner a déclaré aux sénateurs que les États-Unis connaissaient une crise du sans-abrisme.

SCOTT BESSENT, SECRÉTAIRE AU TRÉSOR

En tant que secrétaire au Trésor de M. Trump, M. Bessent aurait une grande influence sur les affaires économiques, réglementaires et internationales.

Investisseur de longue date dans les fonds spéculatifs, Bessent, 62 ans, a enseigné à l'université de Yale pendant plusieurs années et entretient des relations chaleureuses avec le président ().

Bien que M. Bessent soit depuis longtemps favorable aux politiques d'économie de marché populaires dans le parti républicain d'avant Trump, il a également fait l'éloge de l'utilisation par M. Trump des droits de douane comme outil de transactions. Il a fait l'éloge de la philosophie économique du président , qui repose sur un scepticisme à l'égard de la réglementation et du commerce international.

Lors de son audition de confirmation, M. Bessent a déclaré que le dollar devait rester la monnaie de réserve mondiale , que la Réserve fédérale devait rester indépendante et qu'il était prêt à imposer des sanctions plus sévères au secteur pétrolier russe.

KRISTI NOEM, SECRÉTAIRE À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

En tant que secrétaire à la sécurité intérieure, Mme Noem superviserait une agence fédérale tentaculaire de 260 000 employés qui s'occupe de tout, de la protection des frontières à la cybersécurité en passant par la sécurité des transports et les interventions en cas de catastrophe.

Actuellement gouverneur du Dakota du Sud, Mme Noem, 53 ans, s'est fait connaître au niveau national après avoir refusé d'imposer le port d'un masque à l'échelle de l'État pendant la pandémie.

Lors de son audition de confirmation, Mme Noem a qualifié l'immigration illégale d'"invasion" et la frontière entre les États-Unis et le Mexique de "zone de guerre", et elle s'est engagée à soutenir la ligne dure de M. Trump en matière d'immigration.

ELISE STEFANIK, AMBASSADRICE AUPRÈS DES NATIONS UNIES

Mme Stefanik, représentante de l'État de New York et fervente partisane de M. Trump, serait son ambassadrice auprès des Nations unies et représenterait la voix des États-Unis au sein de cet organe.

Mme Stefanik, 40 ans, ancienne présidente de la conférence républicaine de la Chambre des représentants, a pris la tête de la Chambre en 2021 lorsqu'elle a été élue pour remplacer Liz Cheney, alors représentante, qui a été évincée pour avoir critiqué les fausses allégations de fraude électorale de M. Trump.

Mme Stefanik arrivera à l'ONU après les promesses audacieuses de M. Trump de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine () et alors qu'Israël et le Hamas concluent un fragile accord de cessez-le-feu à Gaza.

Son audition de confirmation est prévue pour mardi.

BROOKE ROLLINS, MINISTRE DE L'AGRICULTURE

En tant que ministre de l'agriculture, Brooke Rollins , 52 ans, présidente de l'America First Policy Institute, serait à la tête d'une agence de 100 000 personnes dont les attributions comprennent les programmes agricoles et nutritionnels, la sylviculture et le commerce des produits agricoles.

L'institut est un groupe de réflexion de droite dont le personnel a travaillé en étroite collaboration avec la campagne de M. Trump afin de contribuer à l'élaboration de la politique de sa future administration. Elle a été directrice par intérim du Conseil de politique intérieure pendant le premier mandat de M. Trump. Son audition de confirmation est prévue pour jeudi.

KASH PATEL, DIRECTEUR DU FBI

M. Patel, qui a conseillé le directeur du renseignement national et le secrétaire à la défense pendant le premier mandat de M. Trump, est un fervent critique du FBI. Il a déjà demandé qu'on lui retire son rôle de collecte de renseignements et qu'on licencie tous les employés qui refusent de soutenir l'agenda de Trump.

Ancien membre du personnel républicain de la Chambre des représentants, M. Patel, 44 ans, s'est souvent rendu sur le terrain pour soutenir M. Trump lors de sa candidature à l'élection présidentielle.

Le directeur actuel du FBI, Christopher Wray, un républicain nommé pour la première fois par M. Trump, a annoncé en décembre qu'il démissionnerait de son poste ce mois-ci. L'audience de confirmation de M. Patel n'a pas encore été fixée.

TULSI GABBARD, DIRECTRICE DU RENSEIGNEMENT NATIONAL Mme Gabbard, ancienne membre démocrate du Congrès et officier de l'armée de réserve américaine, a été nommée par M. Trump au poste de directrice du renseignement national , où elle supervisera 18 agences chargées de la collecte de renseignements.

Mme Gabbard, 43 ans, a critiqué ouvertement la politique étrangère de l'administration Biden, notamment en ce qui concerne son soutien à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie .

Son audition de confirmation n'a pas encore été programmée.

HOWARD LUTNICK, SECRÉTAIRE AU COMMERCE

Coprésident de l'équipe de transition de M. Trump et directeur général de longue date de la société de services financiers Cantor Fitzgerald, M. Lutnick a été choisi pour diriger le ministère du commerce, l'agence qui est devenue l'arme de prédilection des États-Unis contre le secteur technologique de la Chine.

New-Yorkais aussi grandiloquent que M. Trump, M. Lutnick, 63 ans, a toujours fait l'éloge des politiques économiques de M. Trump, y compris de son recours aux droits de douane.

M. Trump a déclaré que M. Lutnick se verrait également confier des "responsabilités directes supplémentaires" au sein du Bureau du représentant américain au commerce. Son audition de confirmation n'a pas été programmée.

ROBERT F. KENNEDY, JR, SECRÉTAIRE À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX

Kennedy , 70 ans, un militant écologiste qui a diffusé des informations erronées sur les dangers des vaccins, est aujourd'hui sur le point de diriger la principale agence de santé des États-Unis.

Ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle, il a laissé entendre qu'il supprimerait la Food and Drug Administration, qui emploie 18 000 personnes et veille à la sécurité des aliments, des médicaments et des dispositifs médicaux, et qu'il remplacerait des centaines d'employés de l'Institut national de la santé (National Institutes of Health).

M. Kennedy a reproché à l'industrie alimentaire américaine d'ajouter des ingrédients qui, selon lui, nuisent à la santé des Américains.

Le ministère de la santé et des services sociaux supervise la FDA, les centres de contrôle et de prévention des maladies, les instituts nationaux de la santé et les vastes programmes Medicare et Medicaid, qui fournissent une couverture médicale aux pauvres, aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes handicapées.

Dans une interview accordée à Time en décembre, M. Trump a déclaré qu'il s'entretiendrait avec M. Kennedy au sujet de l'avenir des programmes de vaccination des enfants, citant les taux élevés d'autisme chez les enfants. M. Kennedy a affirmé que le lien entre les vaccins et l'autisme avait été démenti.

Une ancienne baby-sitter de la famille a affirmé que Kennedy l'avait tripotée il y a 25 ans. Aucune plainte n'a été déposée et M. Kennedy a déclaré qu'il ne se souvenait pas de l'incident. Son audience de confirmation n'a pas encore été programmée.

LORI CHAVEZ-DEREMER, MINISTRE DU TRAVAIL

Mme Chavez-DeRemer, ancienne membre du Congrès de l'Oregon, pourrait être l'une des rares personnes à bénéficier d'un soutien bipartisan.

Mme Chavez-DeRemer, 56 ans, est considérée comme l'une des républicaines les plus favorables aux syndicats au Congrès, et sa sélection a été perçue comme un moyen pour M. Trump de récompenser les membres des syndicats qui ont voté pour lui.

Le président des Teamsters, Sean O'Brien, a fait l'éloge de ce choix, tandis que certains conservateurs ont exprimé leur consternation. Son audience de confirmation n'a pas encore été programmée.

LINDA MCMAHON, SECRÉTAIRE À L'ÉDUCATION

Mme McMahon est l'ancienne directeur général de World Wrestling Entertainment et a dirigé la Small Business Administration pendant le premier mandat de M. Trump. En tant que secrétaire à l'éducation , elle superviserait une agence que M. Trump s'est engagé à supprimer.

Il est cependant plus probable que Mme McMahon, âgée de 76 ans, travaille à la réalisation des objectifs politiques conservateurs en matière d'éducation, notamment la suppression des programmes de diversité dans les écoles publiques et la possibilité d'utiliser l'argent des contribuables pour payer les frais de scolarité dans les écoles privées.

Son audience de confirmation n'a pas encore été fixée.

MARTIN MAKARY, DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES MÉDICAMENTS

M. Trump a nommé M. Makary à la tête de la FDA, l'organisme de réglementation des médicaments le plus influent au monde, qui dispose d'un budget de plus de 7 milliards de dollars.

M. Makary, chirurgien et chercheur en politique publique à l'université Johns Hopkins, s'est inquiété d'un certain nombre de questions de santé publique pendant la pandémie, vantant la protection offerte par l'immunité naturelle tout en s'opposant à l'obligation de vacciner le grand public. Son audition au Sénat n'a pas encore été programmée.

DAVE WELDON, DIRECTEUR DES CENTRES DE CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION DES MALADIES

M. Weldon, 71 ans, ancien membre du Congrès et médecin, a été choisi par M. Trump pour diriger les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), une agence de grande envergure dotée d'un budget de 17,3 milliards de dollars et chargée de protéger la santé de la nation. Son audition de confirmation n'a pas été programmée.

JANETTE NESHEIWAT, CHIRURGIEN GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS

Janette Nesheiwat , directrice d'une chaîne new-yorkaise de cliniques de soins urgents et collaboratrice de Fox News, occupera le poste de chirurgien général des États-Unis.

Mme Nesheiwat a traité des patients pendant la pandémie, s'est occupée des victimes de l'ouragan Katrina et de la tornade de Joplin, et a travaillé pour l'organisation d'aide aux sinistrés Samaritan's Purse en prodiguant des soins au Maroc, en Haïti et en Pologne, a déclaré M. Trump. Son audience de confirmation n'a pas été programmée.

TODD BLANCHE, PROCUREUR GÉNÉRAL ADJOINT

M. Blanche, 50 ans, ancien procureur fédéral de New York qui a représenté M. Trump dans plusieurs de ses récentes affaires judiciaires, occupera le poste de procureur général adjoint si sa nomination est confirmée. Il s'agit du deuxième poste au sein du ministère de la justice, qui assure la plupart des tâches de gestion quotidienne de l'agence. Son audition de confirmation n'a pas été programmée.

JAMIESON GREER, REPRÉSENTANT DU COMMERCE DES ÉTATS-UNIS

En tant que représentant américain du commerce, M. Greer aurait un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du vaste programme tarifaire de M. Trump, qui promet de bouleverser le commerce mondial.

Mme Greer, avocate spécialisée dans le commerce et âgée de 44 ans, a été chef de cabinet de l'ancien représentant américain au commerce de M. Trump, Robert Lighthizer, l'architecte des premiers droits de douane imposés par M. Trump sur des importations chinoises d'une valeur de 370 milliards de dollars au cours du premier mandat de M. Trump à la Maison-Blanche. Son audience de confirmation n'a pas été programmée.

MIKE WALTZ, CONSEILLER À LA SÉCURITÉ NATIONALE

M. Waltz, représentant républicain des États-Unis et béret vert de l'armée à la retraite, a été l'un des principaux critiques de la Chine.

Fidèle de M. Trump et colonel de la Garde nationale, M. Waltz, âgé de 50 ans, a critiqué l'activité militaire chinoise dans la région Asie-Pacifique et a souligné la nécessité pour les États-Unis de se préparer à un éventuel conflit dans la région.

Le conseiller à la sécurité nationale est un poste influent qui ne nécessite pas la confirmation du Sénat. M. Waltz sera chargé d'informer M. Trump sur les principales questions de sécurité nationale et d'assurer la coordination avec les différentes agences.

ELON MUSK ET VIVEK RAMASWAMY, DIRECTEURS DU DÉPARTEMENT DE L'EFFICACITÉ GOUVERNEMENTALE

Le milliardaire de la technologie Elon Musk et l'ancien candidat républicain à l'élection présidentielle Vivek Ramaswamy ont été chargés de diriger un nouveau département de l'efficacité gouvernementale , en récompense de leur soutien indéfectible pendant la campagne.

M. Trump a déclaré que M. Musk, 53 ans, et M. Ramaswamy, 39 ans, présenteraient des propositions visant à réduire la bureaucratie gouvernementale, à supprimer les réglementations excessives, à réduire le gaspillage et à restructurer les agences fédérales, bien que le groupe n'ait aucune autorité réelle en vertu de la loi fédérale. Le groupe travaillera plutôt avec la Maison Blanche et le Bureau de la gestion et du budget, a déclaré M. Trump. Le groupe n'est pas un département gouvernemental et Musk et Ramaswamy ne seront pas auditionnés par le Sénat.

TOM HOMAN, "TSAR DES FRONTIÈRES

M. Homan a été chargé de l'une des plus grandes priorités de campagne de M. Trump: la sécurisation des frontières du pays. M. Trump a fait de la répression des migrants en situation irrégulière un élément central de sa campagne, promettant des déportations massives.

En tant que "tsar des frontières", M. Homan, 62 ans, a déclaré qu'il donnerait la priorité à l'expulsion des immigrés en situation irrégulière qui représentent une menace pour la sécurité et la sûreté, ainsi qu'à ceux qui travaillent sur des chantiers.

M. Homan a été directeur par intérim du service de l'immigration et des douanes au cours de la première administration de M. Trump. Il n'a pas besoin d'être confirmé par le Sénat.

SUSIE WILES, CHEF DE CABINET

Susie Wiles, l'une des deux directrices de campagne de M. Trump, sera son chef de cabinet à la Maison-Blanche, ce qui fera probablement d'elle l'une des femmes les plus puissantes du gouvernement.

Âgée de 67 ans, cette politicienne républicaine de longue date de Floride est réputée pour l'efficacité de sa campagne , qui a permis à Donald Trump de conquérir de nouveaux électeurs. Ses partisans espèrent qu'elle insufflera un sens de l'ordre et de la discipline qui a souvent fait défaut au cours des quatre premières années du mandat de M. Trump, qui a vu défiler plusieurs chefs de cabinet. Le chef de cabinet n'a pas besoin d'être confirmé par le Sénat.

STACY DIXON, DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU RENSEIGNEMENT NATIONAL

Mme Dixon, 54 ans, va devenir directrice par intérim du bureau du directeur du renseignement national.

Mme Dixon, qui a été nommée à son poste actuel de directrice adjointe principale du renseignement national par le président Joe Biden ( ) et occupe cette fonction depuis août 2021, deviendra la plus haute responsable à un moment où M. Trump a promis ( ) de rendre publics des documents classifiés relatifs aux assassinats du président John F. Kennedy, du sénateur Robert F. Kennedy et du leader des droits civiques Martin Luther King Jr.