Les changements de recommandations : Thales, Airbus
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 07:18

Un hélicoptère NH 90 allemand. (crédit photo : Airbus Helicopter / Eric Raz )

* THALES TCFP.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 310 euros contre 250 euros.

* AIRBUS AIR.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
193,400 EUR Euronext Paris -0,31%
THALES
256,000 EUR Euronext Paris +0,04%
