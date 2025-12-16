 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : Aperam, Edenred, Pluxee
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 08:02

Le logo d'Edenred (crédit : Edenred)

* APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros.

* EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 33 euros contre 42 euros.

* PLUXEE PLX.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 22 euros contre 34 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

APERAM
34,180 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
EDENRED
18,385 EUR Euronext Paris 0,00%
PLUXEE
13,330 EUR Euronext Paris 0,00%
