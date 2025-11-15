Les chaînes ESPN et ABC de Disney devraient revenir sur YouTube TV après des semaines d'interruption

(Ajout de la déclaration de Disney, détails tout au long du texte)

Google GOOGL.O YouTube et Walt Disney DIS.N ont annoncé vendredi qu'ils étaient parvenus à un accord pour rétablir les chaînes appartenant à Disney, notamment ESPN et ABC, sur YouTube TV, mettant ainsi fin à une impasse qui avait privé des millions d'abonnés de programmes clés et d'événements sportifs majeurs en direct.

Les deux sociétés ont déclaré avoir commencé à restaurer les chaînes pour les abonnés de YouTube TV.

Le différend, centré sur les redevances de distribution, c'est-à-dire les tarifs par abonné que les distributeurs paient pour diffuser les chaînes de télévision et les réseaux câblés, avait entraîné l' interruption des chaînes de Disney le 30 octobre sur l'un des plus grands services de télévision à péage des États-Unis.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été divulguées.