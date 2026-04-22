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Les CDC américains ne publieront pas de rapport sur l'efficacité du vaccin COVID
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources, ajout de commentaires du porte-parole du HHS aux paragraphes 2 et 3) par Christy Santhosh

Un rapport montrant l'efficacité des vaccins COVID-19 a été bloqué pour publication dans la revue scientifique phare des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère de la santé et des services sociaux.

"Les rapports scientifiques sont systématiquement examinés à plusieurs niveaux afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes les plus strictes avant d'être publiés", a déclaré Andrew Nixon, porte-parole du ministère de la santé et des services sociaux.

Il a ajouté que "l'approche méthodologique de l'estimation de l'efficacité des vaccins" suscitait des inquiétudes et que "le manuscrit n'a donc pas été accepté pour publication", dans le Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) du CDC.

Le MMWR est l'un des principaux moyens utilisés par l'agence pour publier les résultats et les orientations en matière de santé publique, et ses rapports sont suivis de près par les médecins, les chercheurs et les responsables de la santé des États.

Le Washington Post, qui a rapporté l'information pour la première fois mercredi, a déclaré au début du mois que le CDC avait retardé la publication du rapport qui montrait que les vaccins réduisaient de moitié les visites aux urgences et les hospitalisations chez les adultes en bonne santé au cours de l'hiver dernier.

Sous la direction du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr., un activiste anti-vaccins, un groupe de conseillers en matière de vaccins a abandonné en septembre une recommandation générale en faveur des vaccins COVID et a déclaré que les vaccins ne devraient être administrés que dans le cadre d'une prise de décision partagée avec un prestataire de soins de santé.

Cette recommandation a depuis été temporairement bloquée par un juge fédéral, tandis que l'affaire suit son cours.

Le différend sur la publication fait suite à des difficultés croissantes pour la recherche sur le vaccin COVID, Pfizer

PFE.N et BioNTech 22UAy.DE ayant déclaré en avril qu'ils avaient interrompu un vaste essai américain de leur vaccin COVID actualisé chez des adultes en bonne santé âgés de 50 à 64 ans, parce que le faible nombre d'inscriptions empêchait l'étude de produire les données demandées par les autorités de réglementation.

Les vaccins COVID restent des produits importants pour leurs fabricants, bien que la demande ait fortement diminué par rapport aux pics de pandémie.

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