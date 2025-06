Les canicules classées comme un risque grandissant pour les assureurs, selon Swiss Re

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les canicules constituent un risque grandissant pour les assureurs, selon une étude de Swiss Re qui souligne que les vagues de chaleur extrême entraînent davantage de décès que les inondations, tremblements de terre et ouragans réunis.

"Jusqu'à un demi-million de personnes au niveau mondial succombent chaque année aux effets de la chaleur extrême", indique jeudi le réassureur suisse dans un communiqué, rappelant que 2024 a été classée par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) comme l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Les épisodes de chaleur extrême se produisent avec une "plus grande sévérité, fréquence et durée", ajoute-t-il, ce qui, au niveau des compagnies d'assurance, a des répercussions sur de nombreuses lignes de produits.

Ces vagues de chaleur affectent les produits d'assurance vie et maladie, avec les effets du stress thermique sur la santé qui touchent en particulier les personnes âgées, femmes enceintes ou personnes souffrant de maladies, dont les maladies cardiovasculaires ou respiratoires.

En termes de mortalité, leur impact "excède celui des inondations, tremblements de terre et ouragans combinés", précise l'étude.

Ces vagues de chaleur touchent également l'assurance accident puisqu'elles augmentent les risques pour les personnes travaillant à l'extérieur, par exemple sur les chantiers.

Elles font également bondir les risques d'incendies mais augmentent aussi mes risques de défaillances de centres de données (qui sont très sensibles aux températures), de problèmes d'approvisionnement en eau, dommages aux infrastructures avec notamment les fissures sur les routes, déformation des voies dans le transport ferroviaire, dilatation de câbles, coupures de courants... soit autant de risques qui pèsent sur l'assurance dommages.

Elles touchent également l'assurance automobile, notamment avec les risques pour la durée de vie des batteries au lithium-ion des véhicules électriques ou encore les produits de couverture des récoltes agricoles. L'étude note entre autres un risque d'augmentation des maladies fongiques qui prospèrent avec des températures plus élevées.

"Avec une tendance claire allant dans le sens de vagues de chaleur plus longues et plus élevées, il est important de mettre en lumière leur véritable coût pour la vie humaine, l'économie, les infrastructures, l'agriculture et le système de santé", a commenté Jérôme Haegeli, chef économiste de Swiss Re, cité dans le communiqué.

Le groupe, qui sert d'assureur aux assureurs, publie chaque année une étude appelée Sonar qui répertorie les risques grandissants auxquels les compagnies d'assurance doivent prêter attention.

Dans l'édition 2025, Swiss Re suisse évoque également les nouveaux risques liés à l'intelligence artificielle, notamment avec les deepfakes, litiges sur la propriété intellectuelle ou risques de pannes.