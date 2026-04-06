Les cabinets d'avocats qui s'opposent aux décrets de Donald Trump reçoivent le soutien de leurs confrères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Des centaines de cabinets d'avocats, d'associés de cabinets d'avocats, de responsables juridiques d'entreprises et d'étudiants en droit américains demandent instamment à une cour d'appel américaine de ne pas rétablir les décrets du président Donald Trump visant quatre cabinets d'avocats de premier plan, arguant qu'une victoire de Donald Trump porterait atteinte à l'indépendance de la profession juridique. Plus de 800 cabinets ont déposé vendredi un mémoire d'ami de la cour auprès de la cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, soutenant Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block et Susman Godfrey. La cour entendra l'appel du gouvernement le mois prochain, après que les juges ont annulé les décrets contre les quatre cabinets l'année dernière, estimant que les directives de Donald Trump violaient les protections de la liberté d'expression et de la procédure régulière en vertu de la Constitution des États-Unis. Les signataires du mémoire du cabinet d'avocats comprennent Dunn Isaacson Rhee, dont les dirigeants ont quitté Paul Weiss en mai 2025 après que ce cabinet a conclu un accord avec Donald Trump pour lever un décret similaire à son encontre. Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, un cabinet d'avocats externe de longue date pour Meta, et Arnold & Porter, qui a intenté une série de procès contre l'administration Donald Trump, ont également signé le mémoire.

Les décrets de Donald Trump accusent les cabinets d'avocats d'"armer" le système juridique contre lui et ses alliés et de promouvoir des politiques de diversité sur le lieu de travail qu'il qualifie de discriminatoires. Ces décrets visaient à interdire aux avocats des quatre cabinets d'accéder aux bâtiments fédéraux et à mettre fin aux contrats du gouvernement américain conclus par leurs clients. Des dizaines d'anciens et actuels responsables de services juridiques d'entreprises ont également soumis un mémoire d'amicus curiae au D.C. Circuit vendredi, y compris Stephen Cutler, l'ancien avocat général de JPMorgan Chase. Ils ont déclaré que les décrets de Donald Trump compromettaient la capacité des entreprises à choisir librement des conseillers externes. Parmi les autres signataires figurent Dorian Daley, ancien conseiller général d'Oracle, et Robert Chesnut, qui dirigeait auparavant l'équipe juridique d'Airbnb.

Un groupe d' anciens et d'actuels associés de grands cabinets d'avocats américains a déposé un mémoire distinct sous le nom de Law Firm Partners United (Partenaires des cabinets d'avocats unis). Le groupe, qui n'a pas identifié ses membres, a déclaré que les conséquences d'être pointé du doigt par le président étaient graves. "On ne saurait trop insister sur l'opprobre que représente le fait d'être désigné par le président comme un cabinet d'avocats agissant à l'encontre d'intérêts américains cruciaux", peut-on lire dans le mémoire. Les cabinets ont également reçu le soutien de plus de 1 200 étudiants en droit et de 50 organisations d'étudiants en droit, qui ont déclaré dans un mémoire d'amicus curiae que les actions de Donald Trump nuisaient à ceux qui cherchaient à entrer dans la profession.

Cinq groupes conservateurs, dont la Gun Owners Foundation, ont déposé un mémoire soutenant l'administration. Les groupes ont fait valoir que les juges du tribunal de district qui ont annulé les décrets n'ont pas suffisamment examiné les fondements des actions de Donald Trump. Le D.C. Circuit, qui comprend sept juges en activité nommés par des présidents démocrates et quatre nommés par des républicains, doit entendre les arguments le 14 mai. Il n'a pas encore désigné le groupe de trois juges qui sera chargé d'examiner l'affaire.

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