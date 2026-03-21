Les BTS sont de retour : le centre de Séoul est bouclé pour le premier concert du supergroupe Kpop depuis des années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Séoul se prépare à accueillir 260 000 fans de BTS

* La police de Séoul ferme des rues, installe des barrières et des détecteurs de métaux

* Le concert marque le retour des BTS après plus de trois ans d'absence

* Netflix diffuse le concert en direct, les BTS entament une tournée mondiale

* L'album de retour se vend à près de 4 millions d'exemplaires le premier jour

(Ajout du chiffre des ventes de l'album au paragraphe 3, citations d'un fan de BTS aux paragraphes 12-13) par Joyce Lee

La Corée du Sud a bouclé le cœur de Séoul samedi pour un concert de retour du supergroupe de Kpop BTS, alors que les autorités se préparent à ce que 260 000 fans inondent les rues de la capitale et que des millions d'autres regardent le spectacle en direct sur Netflix.

Ce concert d'une heure sur la place historique de Gwanghwamun marque la sortie du premier album du groupe de sept membres en plus de trois ans, avant une tournée mondiale qui débutera le mois prochain.

L'album de retour "Arirang" s'est vendu à 3,98 millions d'exemplaires le premier jour de sa sortie, a déclaré samedi Big Hit Music, le label musical géré par l'agence de management de BTS, HYBE 352820.KS .

22 000 BILLETS GRATUITS, 2 551 TOILETTES

BTS a fait ses débuts en 2013 et est devenu une superstar mondiale, devenant l'artiste Kpop le plus diffusé sur Spotify

SPOT.N , ses membres étant invités à la Maison Blanche et s'associant à l'Assemblée générale de l'ONU. En 2022, le groupe s'est arrêté pour permettre à ses membres d'effectuer le service militaire obligatoire en Corée du Sud.

"La ville de Séoul fera de son mieux pour rendre les choses plus souples, pour que (le spectacle) soit à la fois sûr et agréable", a déclaré jeudi le maire Oh Se-hoon en vérifiant les mesures de sécurité mises en place.

Séoul organise l'événement près de quatre ans après qu'un écrasement de foule a tué des fêtards d'Halloween dans le quartier nocturne d'Itaewon. Les souvenirs de cette catastrophe sont encore vivaces, ce qui renforce la pression exercée sur les autorités sud-coréennes pour qu'elles assurent la sécurité de ce qui devrait être l'un des plus grands rassemblements publics de l'histoire du pays.

La police de Séoul a fermé des rues et installé des clôtures ainsi que des détecteurs de métaux autour de la place, qui se trouve au sud du palais de Gyeongbokgung. Elle a également déclaré qu'elle brouillerait les signaux de tout drone non autorisé.

Le gouvernement de Séoul, HYBE et d'autres organisations impliquées dans l'événement ont déployé un total de 8 200 personnes pour gérer les foules qui ont commencé à se rassembler vendredi. Le gouvernement de la ville a déclaré avoir mis en place des stations médicales et sécurisé 2 551 toilettes ouvertes au public, y compris dans les bâtiments avoisinants.

Les organisateurs du concert, qui débutera à 20 heures (1100 GMT), ont distribué 22 000 billets, mais la zone est ouverte aux personnes qui ne possèdent pas de billets et qui pourront regarder le spectacle sur Netflix via des écrans géants.

Elle sera diffusée en direct sur la plateforme dans 190 pays.

Samedi, Netflix et HYBE ont assoupli les restrictions imposées à la couverture médiatique du spectacle, en autorisant la diffusion de séquences audio ou vidéo plus longues, mais en maintenant l'interdiction de la diffusion en direct par les médias.

"S'il y avait eu la liberté (de le faire), alors peut-être que le live-streaming et la prise de vidéos, j'aurais probablement fait un blog pour moi-même ou pour les partager avec mes amis, ou même le live-stream via d'autres réseaux sociaux", a déclaré Elsa Llorens Torrubia, 30 ans, originaire d'Espagne, à Reuters.

"Les gens ne sont pas là uniquement pour le spectacle", a-t-elle ajouté. "Nous sommes ici pour l'atmosphère. Avant le spectacle, ils ne pourront pas profiter pleinement de l'atmosphère. Je pense donc qu'il est injuste qu'ils ne puissent pas voir cela aussi"

UN RETOUR À "TRILLIONS DE WONS

La tournée mondiale de BTS durera jusqu'en 2027 et devrait être la plus grande tournée mondiale de Kpop de tous les temps, couvrant 34 régions et 82 spectacles à partir de cette semaine, selon le site web de la tournée

Les analystes prévoient des recettes exceptionnelles pour le retour du groupe sur la scène mondiale, certaines estimations faisant état de recettes totales de 2 700 milliards de wons (1,8 milliard de dollars), rivalisant avec les tournées les plus lucratives telles que le Eras Tour de Taylor Swift et le Music of the Spheres World Tour de Coldplay.

Des analystes basés à Séoul ont également estimé que la tournée pourrait rapporter au moins 1 500 milliards de wons et attirer entre 5 et 6 millions de fans. Vendredi, le ministre sud-coréen des finances a déclaré sur X que l'effet économique direct du seul concert de retour de samedi se chiffrait en "milliers de milliards de wons".

"Le nombre de concerts pourrait atteindre 100 si l'on tient compte des dates qui seront ajoutées l'année prochaine", a déclaré Hwang Ji-won, analyste chez iM Securities. "En supposant qu'il n'y ait que 50 000 participants par spectacle, on arrive à un total de 5 millions de personnes - et le nombre réel de spectateurs pourrait être plus élevé étant donné la scène à 360 degrés "

Une scène centrale à 360 degrés signifie que le public entoure le groupe pendant qu'il se produit. Les analystes estiment qu'une telle scène permet de ne pas obstruer la vue et d'augmenter la capacité d'accueil du public, ce qui stimule les ventes.

Environ la moitié des concerts devraient avoir lieu en Amérique du Nord et en Europe, où les prix des billets sont généralement plus élevés, a indiqué M. Hwang.

Kim Yu-hyuk, de IBK Investment & Securities, prévoit des recettes totales de 2 700 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 487 milliards de wons (324 millions de dollars), y compris les marchandises, qui devraient constituer un important facteur de recettes supplémentaires.

Les dépenses estimées pour les marchandises varient entre 100 000 et 140 000 wons par fan, tandis que les prix du nouveau bâton lumineux "ARMY Bomb" que le public utilise pour acclamer BTS lors des concerts ont grimpé en flèche sur les sites d'occasion.

(1 $ = 1 505,2500 wons)