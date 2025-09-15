Les Bourses européennes terminent majoritairement en hausse

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur, surtout alimentée par la perspective de la première baisse des taux de l'année de la banque centrale américaine mercredi.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,92%, Francfort a gagné 0,21%, tandis que Londres a terminé stable (-0,07%).

Euronext CAC40