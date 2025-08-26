 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes terminent en repli
information fournie par AFP 26/08/2025 à 17:49

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur et surtout marquée par l'instabilité politique en France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale.

La Bourse de Paris a fortement reculé pour la deuxième séance consécutive (-1,70%). Londres a cédé 0,60% et Francfort 0,50%.

Euronext CAC40

