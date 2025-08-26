Les Bourses européennes terminent en repli

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur et surtout marquée par l'instabilité politique en France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale.

La Bourse de Paris a fortement reculé pour la deuxième séance consécutive (-1,70%). Londres a cédé 0,60% et Francfort 0,50%.

