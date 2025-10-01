Les Bourses européennes terminent en hausse, portées par le secteur pharmaceutique

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, à l'issue d'une séance marquée par la flambée des valeurs pharmaceutiques, comme AstraZeneca (+10,93%) ou Roche (+8,62%), portées par la perspective d'un accord imminent dans le conflit du secteur avec les États-Unis.

La Bourse de Paris a clôturé en progression de 0,90% et Francfort de 0,98%. Londres a quant à elle gagné 1,03%, atteignant un record en clôture (à 9.446,43 points), après avoir touché un sommet en séance (à 9.457,91 points).

Euronext CAC40