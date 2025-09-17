Les Bourses européennes sans direction claire avant la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont clôturé sans direction claire mercredi, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année.
Londres a gagné 0,14% et Francfort 0,13%. Paris a cédé 0,40%, tandis que Milan a connu une nette baisse de 1,29%.
Euronext CAC40
