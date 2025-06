Les Bourses européennes pénalisées par les tensions commerciales

(AOF) - Les marchés européens débutent la semaine dans le rouge sur fond de regain de tensions commerciales. Donald Trump a indiqué vendredi soir qu'il prévoyait de porter les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium à 50%. Le gouvernement chinois a par ailleurs accusé les Etats-Unis de " compromettre gravement " l’accord signé à Genève le 12 mai dernier. A Paris, Sanofi a dévoilé une importante acquisition dans l'immunologie. Vers 12h25, le CAC 40 perd 0,83% à 7687,86 points et l'EuroStoxx50, 0,90% à 5318,41 points. Les taux longs progressent.

Amrize, l’unité nord-américaine du groupe cimentier suisse, Holcim (-0,02% à 91 francs suisses), fera ses premiers pas en Bourse le 23 juin, sur le New York Stock Exchange et la Bourse suisse. Holcim a reçu les principales approbations nécessaires à la réalisation de la scission. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ainsi déclaré effective la déclaration d'enregistrement du formulaire 10 d'Amrize. Il comprend les résultats du premier trimestre 2025 d'Amrize présentés selon les normes comptables américaines, ainsi que les états financiers de 2022 à 2024.

A Paris, Sanofi perd 0,90 % à 86,73 euros et se dirige vers un quatrième repli consécutif. Le titre a déjà perdu 5,69 % au cours des 3 dernières séances. L’actualité est dense en ce moment pour le laboratoire pharmaceutique français. Aujourd’hui, il a annoncé une opération importante aux États-Unis avec l’acquisition de Blueprint Medicines pour environ 9,1 milliards de dollars. Cette société biopharmaceutique est spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare et d’autres maladies induites par le KIT, un récepteur dont la mutation pourrait être une des causes de cette maladie.

Atos (-1,63% à 37,97 euros) a reçu une offre ferme de l'État français pour l'acquisition de son activité "Advanced Computing", à l'exclusion des activités de "Vision AI" (comprenant principalement la filiale Ipsotek acquise en 2021), pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de compléments de prix basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices 2025 (50 millions d'euros qui devraient être payés à la clôture de la transaction) et 2026 (60 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier s'est légèrement moins contracté qu'annoncé initialement en France le mois dernier, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 49,8 contre un consensus et une première estimation de 49,5. Il s'élevait à 48,7 en avril. Un indice sous 50 indique une contraction du secteur et un indice au-dessus de 50, une expansion.

Le secteur manufacturier s'est contracté légèrement moins qu'annoncé initialement en mai en zone euro, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 49,4 contre un consensus et une première estimation de 48,4. Il s'élevait à 49 en avril. Un indice sous 50 indique une contraction du secteur et un indice au-dessus de 50, une expansion.

Le secteur manufacturier s'est contracté légèrement plus qu'annoncé initialement en mai en Allemagne, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 48,3 contre un consensus et une première estimation de 48,8. Il s'élevait à 48,4 en avril. Un indice sous 50 indique une contraction du secteur et un indice au-dessus de 50, une expansion.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de l'ISM et les données sur les dépenses de construction en avril seront connus à 16h.

Vers 12h15, l'euro gagne 0,63% à 1,1420 dollar.