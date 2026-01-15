Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland.

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris grappillait 0,10% et Milan 0,21%. Londres (-0,04%) et Francfort (-0,05%) étaient à l'équilibre.

Euronext CAC40