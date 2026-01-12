Les Bourses européennes ouvrent en légère baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse lundi, pâtissant du climat d'aversion pour le risque sur les marchés, qui guettent les menaces de poursuites pour fraude contre la Réserve fédérale des Etats-Unis de la part du ministère de la Justice américain.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,32%, Londres 0,21%, Milan 0,42%, quand Francfort restait stable (+0,01%).