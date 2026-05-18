Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse lundi, dans un contexte d'inquiétude en l'absence de progrès dans les discussions pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui provoque une flambée des taux d'intérêt de la dette des Etats.
Vers 7H05 GMT, Paris cédait 0,99%, Francfort 0,50%, Londres 0,17%. Milan perdait 2,04%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer