Les Bourses européennes ouvrent divisées, hésitante face aux incertitudes économiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sur un note mitigée mercredi, Paris tentant de rebondir après la baisse de la veille tandis que Londres et Francfort évoluent plus proches de l'équilibre et jaugent les intentions des banques centrales.

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,33% à 7.958,52 points. Milan grappillait 0,10%, Francfort reculait légèrement de 0,01% et Londres de 0,09% dans les premiers échanges.

