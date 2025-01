Les Bourses européennes gardent le cap après une pluie de statistiques

Au chapitre des valeurs, Sodexo a compté parmi les plus forts reculs de l'indice SBF 120 après une performance trimestrielle décevante. De son côté, Unibail-Rodamco-Westfield a signé la quatrième plus forte hausse du CAC 40 après le relèvement de recommandation de Jefferies, qui est passé à l'Achat.

Aussi, l'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier est ressorti à 54,1 décembre après 52,1 en novembre. Il était attendu à 53,5. Ces deux indicateurs qui confirment la solidité de l'économie américaine ont entraîné une hausse du rendement du 10 ans à près de 4,7%.

Par ailleurs, l'inflation IPCH en Allemagne est ressortie, après une correction officielle de l'Office fédéral de la statistique faite ce mardi, non pas à 2,9% en rythme annuel mais à 2,8% contre 2,5% attendu et 2,4% en novembre.

"L'inflation dans la zone euro a été parfaitement en ligne avec les attentes. Ce chiffre traduit une légère accélération par rapport aux mois précédents, principalement due aux prix de l'énergie. Bien que ces chiffres aient été anticipés, ils représentent un défi pour la BCE, d'autant plus que l'inflation sous-jacente reste bloquée à 2,7 %", décrypte Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

(AOF) - En nette hausse hier, les marchés actions européens, à l'exception du footsie, ont terminé sur une note positive ce mardi au cours d’une séance riche en données macroéconomiques. Le CAC 40 s’est adjugé 0,59% à 7489 points et l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,62% à 5017 points. Aux Etats-Unis, les indices s’affichent en ordre dispersé avec un Nasdaq en recul de 1,20%, vers 17h40.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.