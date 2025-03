Côté valeurs, Thales a fini parmi les plus fortes valeurs du CAC 40 à la faveur d'un relèvement de recommandation de UBS à l'Achat sur le titre.

Le président Trump a suggéré qu'il pourrait faire preuve de " flexibilité " sur ses projets de droits de douane réciproques qui devraient avoir une portée plus restreinte et exclure certains secteurs.

"La production de la zone euro continue d'augmenter, tirée par une amélioration du secteur manufacturier qui poursuit sa reprise et est désormais très proche du territoire d'expansion ", commente Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

En zone euro, l'activité du secteur privé a connu en mars sa plus forte croissance en sept mois.

(AOF) - Bien orientés à la mi-séance, les marchés actions européens ont basculé dans le rouge, entre nervosité et prudence sur la politique douanière américaine. Le CAC 40 a cédé 0,26% à 8022 points et l’EuroStoxx 50 s'est effrité de 0,14% à 5416 points. De l’autre coté de l’Atlantique, les indices américains affichent au contraire de la solidité avec un Dow Jones en croissance de 1,29%, vers 17h45.

Les Bourses européennes entre prudence et nervosité

