Les Bourses européennes en ordre dispersé, Paris dans le rouge

(AOF) - Dans le vert hier, les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé une séance marquée par de nombreuses statistiques et publications d'entreprises. Le CAC 40 a cédé 0,19% à 7891,68 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,03% à 526,13 points. Francfort et Londres ont fini en hausse. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent également sans direction claire avec un Nasdaq en retrait de 0,24%, vers 17h45.

Après avoir occupé les esprits depuis le début de la semaine, les craintes à propos de la politique commerciale de Donald Trump ont été reléguées au second plan aujourd'hui.

S'agissant des données économiques, les investisseurs ont appris que le secteur privé américain avait créé 183000 emplois en janvier après 176000 en décembre, selon l'enquête ADP, un chiffre supérieur au consensus de 148000. Le rapport officiel sur le marché du travail en décembre sera publié vendredi.

Les nombreuses statistiques européennes publiées ce mercredi ont majoritairement donné l'image d'une conjoncture en amélioration sur le Vieux continent, avec une France à contre-courant. Le secteur privé de la zone euro a ainsi renoué avec la croissance. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier comme attendu selon S&P Global, contre 49,6 en décembre. Un indice supérieur à 50 signale un secteur en croissance.

En Allemagne, le PMI Composite, est ressorti à 50,5 en janvier contre un consensus de 50,1 à 48 en décembre, selon la même source.

En France, en revanche, cet indicateur est ressorti à 47,6 en janvier contre 48,3 attendus, après 47,5 en décembre.

La séance de jeudi sera notamment rythmée par la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre alors que 4 pensionnaires du CAC 40 -L'Oréal, ArcelorMittal, Société Générale et Vinci - publieront leurs comptes annuels.

De l'autre côté de l'Atlantique, le géant du e-commerce Amazon dévoilera ses résultats du quatrième trimestre.

Ce mercredi, sur la place parisienne, Crédit Agricole SA a occupé les premiers rôles du CAC 40 dans le sillage d'une publication trimestrielle qui est ressortie supérieure aux attentes avant de céder du terrain, tout en restant en territoire positif. Les résultats de TotalEnergies ont aussi été salués.

Renault a accusé l'une des plus fortes baisses après l'annonce de l'échec des négociations entre son partenaire Nissan et Honda en vue d'un rapprochement.