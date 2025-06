Les bourses européennes dans le vert avec la détente commerciale

(AOF) - Les grands indices du Vieux Continent ont pour la plupart affiché de beaux gains grâce à plusieurs bonnes nouvelles sur le front commercial. Le gouvernement américain semble se radoucir un peu et les négociations progressent avec ses homologues chinois et européens. Le CAC 40 reprend ce soir 1,78%, à 7 691,55 points, et affiche un gain hebdomadaire de 1,34 %, le premier depuis deux semaines. Aux États-Unis, à 17h45, les indices sont également bien orientés et le Nasdaq et le S&P 500 ont touché en séance de nouveaux plus hauts historiques à respectivement 20 299,72 et 6 178,80 points.

Cette embellie générale observée sur les places financières mondiales est liée en premier lieu au rapprochement entre Washington et Pékin. Selon la Maison-Blanche, les deux parties ont signé un accord sur les exportations de terres rares chinoises, un groupe de métaux qui entre dans la composition de semi-conducteurs destinés au secteur de la défense ou encore aux véhicules électriques.

En outre, les États-Unis semblent également faire un pas vers ses autres partenaires commerciaux en retirant sa " revenge tax ", ciblant les investisseurs étrangers, en contrepartie, le pays de l'Oncle Sam serait exempté d'un impôt fixé par l'OCDE. Enfin, les États-Unis pourraient repousser la date butoir fixée au 9 juillet prochain, afin de laisser à leurs partenaires commerciaux plus de temps pour négocier un accord.

" À ce stade, il est peu probable que ces accords soient exhaustifs, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant - l'essentiel pour les marchés est d'éviter un scénario de mise en œuvre complète des droits de douane annoncés le 'jour de la libération' " explique MUFG.

La tendance a également été soutenue par l'absence de mauvaise nouvelle au niveau de la macro-économie. En France, selon des données préliminaires du mois de juin, l'inflation a progressé de 0,3 %, portant la hausse en rythme annuel à + 0,9 %, des données légèrement supérieures au consensus.

Outre-Atlantique, l'indice PCE des prix à la consommation des ménages a progressé de 0,1 %, comme prévu, en mai. Autre bonne nouvelle, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est passé de 52,2 à 60,7 points, soit 0,2 point de plus que prévu.

En ce qui concerne les valeurs, Schneider Electric s'est distingué après avoir confirmé ses objectifs annuels lors d'une conférence téléphonique pré-résultats avec des analystes. Dans son sillage, Schneider Electric a entraîné Legrand et Nexans.

En revanche, le titre Worldline, très volatil depuis mercredi, a lourdement trébuché après l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Belgique sur la filiale locale du groupe.