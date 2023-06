Les Bourses européennes dans le vert avant la Fed

Côté valeurs, la plus forte progression du SBF 120, est celle de Casino qui a flambé de 21% tandis que sa maison-mère Rallye (+39,25%) a occupé la place de leader du marché SRD. Cette double performance boursière intervient alors que le distributeur en difficulté a indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire des hommes d'affaires, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros.

De ce côté ci de l'Atlantique, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne en avril par rapport à mars 2023, conformément aux attentes, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

De fait, l'indice américain des prix à la production pour le mois de mai est ressorti à -0,3%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,1% après une hausse de 0,2% avril. Hors alimentation et énergie, il est ressorti stable après +0,1% en avril.

" Il n'y aura pas de hausse des taux ce soir " prévoit Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe Richelieu, jugeant que " la probabilité d'une dernière hausse des taux en juillet est très faible, étant donné que les publications macro-économiques restent très dégradées et vont dans le sens d'un affaiblissement de la croissance ".

Hier, les chiffres d'inflation outre-Atlantique ont montré un ralentissement plus marqué que prévu en mai, ce qui plaide pour une pause dans les hausses de taux.

