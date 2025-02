Les Bourses européennes bien loties ; le CAC 40 se rapproche de son record

(AOF) - Soutenus hier par le secteur de la défense, les marchés actions européens ont de nouveau clôturé sur une note positive, entre tractations à propos de l’Ukraine et résultats d’entreprises. Le CAC 40 a progressé de 0,21% à 8206,56 points, l'indice se rapprochant un peu plus de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points. De son côté, l'EuroStoxx 50 a gagné 0,39% à 5541,52 points. Après un week-end prolongé, Wall Street a rouvert ce mardi sans direction claire avec un Dow Jones en retrait de 0,16%, vers 17h45.

Des principales statistiques du jour, il faut notamment retenir l'augmentation meilleure qu'attendu de l'activité manufacturière dans la région de New York : à 5,70 en février contre -12,60 en janvier. Il était attendu à -1,90.

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands a bondi en février, ressortant à 26 points, contre 10,3 en janvier, tandis que le consensus prévoyait 20 points.

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 1,7 % sur un an, a rapporté l'Insee, soit au-dessus de l'estimation qui était de 1,4 %.

Au chapitre géopolitique, des responsables américains et russes se sont rencontrés ce mardi en Arabie saoudite afin d'entamer les pourparlers sur une sortie de guerre en Ukraine, qui pourraient déboucher sur une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Si les négociations sur la fin de cette guerre de trois ans aboutissent à un accord de paix et à un allègement des sanctions sur l'énergie russe, les volumes de pétrole, de gaz et de charbon pourraient augmenter sur les marchés mondiaux, anticipe Bank of America. Ce qui contribuerait à une baisse des prix.

Les investisseurs prendront notamment connaissance demain du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed.

Capgemini et Edenred en berne

Au chapitre des valeurs, Capgemini et Edenred ont occupé le bas du palmarès de l'indice phare de la place parisienne. Le groupe informatique a chuté à la suite de la présentation de perspectives 2025 jugées prudentes tandis que le spécialiste des systèmes de paiement a, lui, été sanctionné après un deuxième semestre 2024 mitigé.

Valneva s'est illustré en haut du tableau de l'indice SBF 120 dans le sillage de ses résultats préliminaires 2024.