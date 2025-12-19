Les bonus des banquiers d'investissement de BofA augmenteront cette année, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte du paragraphe 5.) par Saeed Azhar et Milana Vinn

La Banque d'Amérique BAC.N va augmenter les primes versées à ses banquiers d'affaires les plus performants et augmenter son pool de primes pour la division après une augmentation des transactions cette année, d'après deux sources familières avec le sujet.

Les meilleurs négociateurs pourraient obtenir des augmentations d'environ 20 %, tandis que les paiements pourraient rester inchangés pour les négociateurs de niveau intermédiaire, a déclaré l'une des sources. Les discussions sur les rémunérations de fin d'année sont encore en cours et les chiffres pourraient changer.

L'année dernière, la deuxième plus grande banque américaine a augmenté les primes moyennes de 10 % . La banque informe traditionnellement les banquiers des paiements en janvier.

BofA s'est refusée à tout commentaire.

La banque est classée troisième dans les revenus mondiaux de la banque d'investissement, conservant sa position de 2024, selon les données préliminaires de Dealogic.

JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N sont respectivement premier et deuxième, selon les données.

BofA a été classée quatrième dans le classement mondial des fusions et acquisitions. Elle a conseillé Norfolk Southern

NSC.N dans le cadre de son regroupement de 85 milliards de dollars avec Union Pacific UNP.N dans une fusion ferroviaire historique, ce qui a rapporté 130 millions de dollars à la banque, selon une déclaration réglementaire.

La banque vise à augmenter sa part des frais de banque d'investissement de 50 à 100 points de base au cours des trois à cinq prochaines années, cherchant à rattraper son retard par rapport à ses rivaux JPMorgan et Goldman Sachs.

BofA prévoit de conserver les meilleurs talents dans le domaine des fusions et acquisitions et d'embaucher stratégiquement là où il y a des lacunes, de participer davantage aux méga transactions de 5 milliards de dollars et plus, et d'accroître sa part dans les transactions du marché intermédiaire, ont déclaré les dirigeants aux investisseurs le mois dernier.

Le directeur général Brian Moynihan a déclaré aux investisseurs ce mois-ci qu'il s'attendait à ce que les commissions de la banque d'investissement soient globalement stables au quatrième trimestre, tandis que les revenus de l'activité de marché augmenteront probablement entre un pourcentage élevé à un chiffre et 10 %.

Selon le cabinet de conseil en rémunération financière Johnson Associates, les bonus des traders et des banquiers d'affaires de Wall Street devraient augmenter pour la deuxième année consécutive en raison de l'augmentation du volume des transactions et de la volatilité des marchés.

Le montant des primes devrait être le plus élevé depuis 2021 , lorsque les transactions et les bénéfices ont atteint un niveau record.