Les bons résultats du premier trimestre et les prévisions de UnitedHealth réjouissent Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires)

UnitedHealth UNH.N a ouvert la saison des résultats du premier trimestre pour les assureurs avec une forte performance , en augmentant ses prévisions de bénéfices annuels et en dépassant les attentes de Wall Street pour les bénéfices et les revenus trimestriels. Les résultats positifs ont donné un coup de pouce aux actions du conglomérat, qui a été confronté à une série de revers au cours des deux dernières années, y compris une cyberattaque sur sa branche technologique, l'augmentation des coûts médicaux et le meurtre du chef de son unité d'assurance, qui a déclenché une réaction publique contre l'industrie.

Voici quelques commentaires d'analystes et d'investisseurs.

BRIAN MULBERRY, CHIEF MARKET STRATEGIST AT ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT

"En fin de compte, les marges s'améliorent et de nouveaux gains de rentabilité pourraient être obtenus grâce à la poursuite du déploiement de l'IA et de la restructuration. Cela permet à un nouveau plancher de bénéfices de se sentir plus fort, ce qui renforce la confiance des investisseurs pour l'avenir."

WHIT MAYO, LEERINK PARTNERS

"Les résultats du 1er trimestre 26 semblent bien meilleurs que les attentes optimistes, en particulier grâce à une bonne performance du MLR et à une surperformance importante d'Optum Health (a gagné presque tous les bénéfices ajustés pour 2026 au 1er trimestre 26)... Bon début d'année. Il est encore tôt, mais il y a beaucoup de bénéfices intégrés dans cette activité."

ANN HYNES, ANALYSTE CHEZ MIZUHO

"Nous pensons qu'il s'agit d'un trimestre positif pour UNH. Le point fort du trimestre a été le dépassement de la tendance des coûts médicaux et la forte performance d'Optum Health."

"Bien que les tendances des coûts médicaux restent élevées, elles sont restées conformes aux attentes de la société, ce qui nous conforte dans l'idée que l'accélération des tendances des coûts médicaux a atteint son maximum."

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ APTUS CAPITAL ADVISORS

"Les investisseurs montrent probablement des signes de soulagement ce matin sur le marché des actions UNH. L'action a connu une évolution volatile au cours de ses derniers rapports sur les bénéfices, en grande partie dictée par l'augmentation des coûts médicaux dans son activité Medicare Advantage et les changements de réglementation. Bien que l'action ait été en difficulté pendant la majeure partie de l'année dernière, elle montre actuellement des signes de redressement, ou du moins de stabilité que les investisseurs apprécient."

"Le point fort du rapport pour moi a été les marges."

MICHAEL WIEDERHORN, ANALYSTE CHEZ OPPENHEIMER

"Dans l'ensemble, les résultats ont été solides, UNH semblant prête à revenir à ses méthodes cohérentes d'amélioration et d'augmentation des résultats. Nous nous attendons à ce que l'action soit forte suite à cette publication, ce qui devrait également soutenir le groupe."

LANCE WILKES, ANALYSTE CHEZ BERNSTEIN

"Nous nous attendions à ce que les prévisions soient revues à la hausse cette année, mais nous pensions qu'il était plus probable que le deuxième trimestre soit le premier. Nous supposons que le relèvement anticipé est probablement dû à une meilleure performance de l'AM et peut-être à une amélioration du développement des réserves des sinistres 2025, ce qui suggérerait un meilleur point de départ."

"Les questions clés pour comprendre l'ampleur de la surperformance sur l'ensemble de l'année seront la saisonnalité des résultats liés à l'AM et le développement de la période précédente."

LISA GILL, ANALYSTE CHEZ J.P.MORGAN

"Dans l'ensemble, nous considérons qu'il s'agit d'une première étape positive pour UNH... Même si les investisseurs voudront mieux comprendre la cadence et la dynamique en jeu chez Optum, nous pensons que cette impression devrait globalement faire repartir les bénéfices de MCO du bon pied."