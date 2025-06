Les bons chiffres de l'inflation devraient permettre à Wall Street de progresser à l'ouverture

(AOF) - Comme hier soir, les places américaines devraient débuter la séance en hausse. Si les investisseurs sont un peu déçus par le manque de détail sur l’accord trouvé entre Pékin et Washington dans leurs négociations commerciales, ils apprécient les données positives sur l’inflation américaine de mai. Ils n’ont pas réagi aux déclarations de Trump au New York Post selon lesquelles il est de moins en moins confiant quant à la signature d’un accord sur le nucléaire iranien. Selon les indices futures, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 devraient afficher des progression de 0,2 à 0,3 % à l'ouverture.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse cette deuxième séance de la semaine. Les investisseurs ont limité les prises de risque en cours de séance en attendant d’en savoir plus sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines à Londres entre Donald Trump et Xi Jinping. L'agenda économique a été vide et du côté des valeurs, Insmed s’est envolé grâce aux résultats positifs d’un médicament contre les maladies pulmonaires. A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,25% à 42866,87 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,63% à 19714,99 points.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois de mai, l’indice des prix à la consommation n’a progressé que de 0,1 % aux États-Unis, contres des attentes à +0,2 % et un précédent à +0,2 %. Partant, en rythme annuel, l’inflation a été moins importante que prévu avec une hausse de 2,4 %, là où les analystes tablaient sur +2,5 %. Ces données, hors alimentation et énergie, révèlent une inflation de +0,1 % le mois dernier, loin des +0,3 % attendus. En rythme annuel, elle est restée à +2,8 %, comme en avril, soit 0,1 point de moins qu’estimé.

Les valeurs à suivre

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a dévoilé des résultats positifs d'un essai pivot de phase 3 destiné à évaluer l'efficacité et la sécurité de Sotyktu chez les adultes atteints de rhumatismes psoriasique actif et n'ayant jamais été traités par un antirhumatismal modificateur de maladie. Le critère principal d'évaluation a été atteint avec une proportion significativement plus élevée de patients traités par Sotyktu obtenant une réponse ACR20 (amélioration d'au moins 20 % des signes et symptômes de la maladie) par rapport au placebo à la semaine 16.

GameStop

Les comptes du distributeur de jeux vidéo américain GameStop sont repassés dans le vert. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 44,8 millions de dollars, soit 9 cents par action, contre une perte nette de 32,3 millions de dollars, soit 11 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 17 cents. Les revenus sont tombés à 732,4 millions de dollars contre 881,8 millions de dollars, un an plus tôt.

General Motors

General Motors a annoncé un investissement de 4 milliards de dollars au cours des deux prochaines années dans plusieurs de ses usines aux États-Unis. L'objectif est d'accroître la production de véhicules à essence et électriques. À terme, le constructeur automobile souhaite assembler plus de deux millions de véhicules par an sur le sol américain. Les usines concernées sont situées dans les États du Michigan, du Kansas et du Tennessee.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a présenté les résultats de l'étude Apex de phase 3b sur le Tremfya. Ce traitement développé par le laboratoire américain a significativement réduit les signes et symptômes du rhumatisme psoriasique actif et a inhibé la progression des lésions structurelles articulaires à 24 semaines par rapport au placebo.

KKR et Stonepeak Partners

Les sociétés d'investissement, KKR et Stonepeak Partners ont amélioré leur offre pour racheter le groupe britannique spécialisé en immobilier de santé, Assura, en proposant près de 1,7 milliard de livres. L'offre en numéraire valorise chaque action Assura à 52,1 pence, y compris les dividendes déclarés. Leur concurrent, Primary Health Properties, propose seulement 51,7 pence.

Nvidia et Mistral AI

Nvidia et le champion français de l'IA, Mistral AI, vont construire une infrastructure d'IA afin de répondre aux besoins des entreprises dans ce domaine, ont annoncé les deux groupes à l'occasion de la conférence VivaTech à Paris. Cette initiative s'inscrit dans le plan France 2030, qui prévoit 109 milliards d'euros d'investissements dans les projets d'infrastructure d'IA du pays

Tesla

En réponse à un tweet lui demandant quand auront lieu les première balades en public des véhicules autonomes de Tesla, Elon Musk a répondu " provisoirement le 22 juin ". Le patron du spécialiste des véhicules électriques a ajouté que sa société était particulièrement paranoïaque au niveau de la sécurité, donc la date pourrait changer. La première voiture Tesla à se conduire seule depuis la fin de la chaîne de production jusqu'au domicile du client est programmée pour le 28 juin selon Elon Musk. En bourse l'action Tesla devrait profiter de ces annonces.