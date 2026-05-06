Les bénéfices trimestriels de Sun Life bondissent grâce à la bonne santé de ses activités en Asie

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Sun Life SLF.TO a annoncé mercredi une forte hausse de ses bénéfices au premier trimestre, l'assureur canadien ayant bénéficié de gains importants dans ses activités en Asie.

Ces dernières années, les assureurs canadiens ont investi massivement en Asie afin de conquérir des parts de marché sur des marchés en forte croissance et de diversifier leurs sources de revenus.

Le bénéfice net sous-jacent des activités asiatiques de Sun Life a bondi de 17 %, passant de 158,5 millions de dollars canadiens (à 216 millions de dollars canadiens) au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, soutenu par une dynamique de ventes plus forte et la croissance des contrats en vigueur à Hong Kong.

« Ce trimestre, nous avons enregistré une forte croissance de nos activités de protection, tirée par les solutions de santé et de gestion des risques en Asie, au Canada et aux États-Unis », a déclaré Kevin Strain, directeur général.

Par ailleurs, le bénéfice net sous-jacent des activités de Sun Life au Canada a augmenté de 7 % pour atteindre 370 millions de dollars canadiens au cours du trimestre, grâce à la hausse des primes, des revenus de commissions et des rendements des placements.

Sun Life a affiché un bénéfice net sous-jacent de 1,89 dollar canadien par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,82 dollar canadien par action un an plus tôt.

La société, dont le siège est à Toronto, est profondément enracinée au Canada, où elle a vu le jour il y a plus de 150 ans et où elle est actuellement le deuxième assureur vie du pays.

En mars, la Sun Life a finalisé l'acquisition des participations restantes d s dans ses filiales d'actifs privés BGO et Crescent Capital, renforçant ainsi son activité de gestion d'actifs.

Son principal concurrent, Manulife Financial

MFC.TO ,devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

(1 $ = 1,3632 dollar canadien)