Les bénéfices trimestriels de D.R. Horton chutent, les incitations des acheteurs nuisant aux marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

D.R. Horton DHI.N a annoncé mardi un bénéfice en baisse pour le quatrième trimestre , les marges du constructeur de maisons ayant été affectées par la hausse des coûts et des incitations pour les acheteurs confrontés à des taux d'intérêt élevés.

Les actions de la société ont chuté de près de 7 % dans les échanges avant bourse.

Les constructeurs d'habitations américains font face à la hausse des coûts, ainsi qu'aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur des matières premières essentielles à la construction.

Le secteur est également confronté à l'affaiblissement du sentiment des consommateurs , ce qui a incité les constructeurs à offrir des incitations telles que des rachats de taux hypothécaires et des maisons plus petites et plus abordables pour stimuler la demande - ce qui, à son tour, a nui à leurs marges.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre est tombé à 905,3 millions de dollars, soit 3,04 dollars par action, contre 1,28 milliard de dollars, soit 3,92 dollars par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Arlington, au Texas, a chuté à 9,68 milliards de dollars au quatrième trimestre , contre 10,02 milliards de dollars il y a un an.