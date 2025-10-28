 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,75
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices trimestriels de D.R. Horton chutent, les incitations des acheteurs nuisant aux marges
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

D.R. Horton DHI.N a annoncé mardi un bénéfice en baisse pour le quatrième trimestre , les marges du constructeur de maisons ayant été affectées par la hausse des coûts et des incitations pour les acheteurs confrontés à des taux d'intérêt élevés.

Les actions de la société ont chuté de près de 7 % dans les échanges avant bourse.

Les constructeurs d'habitations américains font face à la hausse des coûts, ainsi qu'aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur des matières premières essentielles à la construction.

Le secteur est également confronté à l'affaiblissement du sentiment des consommateurs , ce qui a incité les constructeurs à offrir des incitations telles que des rachats de taux hypothécaires et des maisons plus petites et plus abordables pour stimuler la demande - ce qui, à son tour, a nui à leurs marges.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre est tombé à 905,3 millions de dollars, soit 3,04 dollars par action, contre 1,28 milliard de dollars, soit 3,92 dollars par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Arlington, au Texas, a chuté à 9,68 milliards de dollars au quatrième trimestre , contre 10,02 milliards de dollars il y a un an.

Valeurs associées

D R HORTON
158,740 USD NYSE +0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank