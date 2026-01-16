Les bénéfices de Regions Financial augmentent grâce aux revenus d'intérêts et à la croissance de la gestion de patrimoine

Regions Financial RF.N a annoncé une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre vendredi, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à la bonne performance de la gestion de patrimoine, ainsi qu'à la croissance des frais de cartes et de guichets automatiques.

La demande de prêts a augmenté dans l'ensemble du secteur au cours des derniers mois, après que la Réserve fédérale a abaissé les taux de référence. Si les baisses de taux peuvent peser sur les revenus d'intérêts à court terme, elles tendent à stimuler les emprunts et à réduire le coût des dépôts au fil du temps.

Les revenus nets d'intérêts de la banque basée à Birmingham, Alabama, la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts, ont augmenté de 4,1 % pour atteindre 1,28 milliard de dollars.

Regions prévoit une croissance des revenus d'intérêts entre 2,5 % et 4 % en 2026, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 4,2 %, selon les données compilées par LSEG. Les actions de la banque étaient en baisse de 1,2 % avant la cloche.

Ses revenus autres que les intérêts ont augmenté de 9,4 % pour atteindre 640 millions de dollars au cours du trimestre.

Traditionnellement le territoire des plus grandes banques de Wall Street, les prêteurs régionaux ont fait des percées ces dernières années, notamment en répondant à la demande du marché intermédiaire.

Le directeur général John Turner a déclaré que la banque a généré des résultats records dans la gestion de patrimoine et la gestion de trésorerie en 2025. Il a également indiqué que les tendances sous-jacentes de l'économie s'amélioraient.

Regions a terminé le trimestre avec un ratio de provisions pour créances douteuses de 1,76 %, contre 1,79 % il y a un an.

Le provisionnement est souvent considéré comme un baromètre des perspectives économiques, car l'incertitude pousse les banques à mettre de côté plus d'argent pour couvrir le risque que les consommateurs et les entreprises aient du mal à rembourser les prêts commerciaux, les cartes de crédit ou les prêts hypothécaires.

Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté pour atteindre 514 millions de dollars au cours du trimestre, contre 508 millions de dollars il y a un an.