Les bénéfices de Raymond James augmentent grâce à la hausse des marchés induite par l'IA, qui porte les actifs des clients à des niveaux record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raymond James Financial RJF.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre mercredi, aidé par une reprise des marchés alimentée par l'intelligence artificielle qui a porté ses actifs générateurs de commissions à un niveau record.

Bien que les marchés américains aient été volatils en raison des inquiétudes suscitées par la guerre en Iran et d'une chute plus générale des logiciels, ils sont restés relativement solides.

L'optimisme suscité par la croissance induite par l'intelligence artificielle, la bonne tenue des données économiques et les prévisions selon lesquelles les principales banques centrales approchent de la fin de leur cycle de resserrement ont permis aux marchés boursiers de rester stables.

Un marché boursier en hausse aide les gestionnaires d'actifs, car l'augmentation des prix des actions fait grimper les actifs sous gestion, ce qui permet de percevoir davantage de commissions sans afflux de capitaux.

Le total des actifs sous administration, qui comprend des fonctions telles que la conservation et la gestion de comptes, a augmenté de 15 % pour atteindre 1,76 billion de dollars, ce qui a entraîné une hausse de 17 % des frais de gestion et d'administration, qui se sont élevés à 2,02 milliards de dollars.

Les revenus de son groupe de clients privés - la plus grande source de revenus de la société - ont augmenté de 13 % pour atteindre 2,81 milliards de dollars. Cette unité fournit des services financiers spécialisés, tels que la gestion de patrimoine, aux particuliers fortunés, aux familles et aux entreprises.

La volatilité des marchés est bénéfique pour les fournisseurs de services de courtage, car les traders cherchent à tirer parti des mouvements plus larges du marché et à se couvrir contre les pertes potentielles, ce qui entraîne une augmentation des volumes.

Les revenus de marché de capitaux de la société basée à St. Petersburg, en Floride, ont augmenté de 17 % pour atteindre 464 millions de dollars.

Les revenus nets d'intérêts - l'écart entre ce qu'elle paie sur les dépôts et ce qu'elle gagne sur les prêts - pour le trimestre sont tombés à 960 millions de dollars, contre 963 millions de dollars l'année précédente.

Le bénéfice du trimestre s'élève à 564 millions de dollars, soit 2,83 dollars par action, contre 507 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, un an plus tôt.