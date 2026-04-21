Les bénéfices de Northern Trust augmentent grâce à la vigueur des marchés et à la hausse des revenus de commissions

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Legestionnaire d'actifs et de patrimoine Northern Trust NTRS.O a affiché une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, la vigueur des marchés ayant entraîné une augmentation des actifs en dépôt et des revenus de commissions.

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, gère des actifs pour des clients institutionnels et bénéficie de l'activité accrue des marchés et du remaniement des portefeuilles.

Les résultats reflètent ceux de ses pairs BNY BK.N et State Street STT.N , qui ont tous deux enregistré une hausse de leurs bénéfices, aidés par la volatilité des marchés dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Le bénéfice net de Northern Trust pour le trimestre clos le 31 mars a atteint 525,5 millions de dollars, soit 2,71 dollars par action, contre 392 millions de dollars, soit 1,90 dollar par action, un an plus tôt.

Les actifs conservés et administrés au 31 mars ont augmenté de 10 % pour atteindre 18,55 billions de dollars, tandis que les actifs gérés s'élevaient à 1,78 billion de dollars. Les revenus de commissions ont bondi de 11 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce que la banque gagne sur ses actifs et ce qu'elle paie sur ses passifs - ont augmenté de 15 % au cours du trimestre pour atteindre 662 millions de dollars.

Le revenu total a augmenté à 2,21 milliards de dollars, contre 1,95 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges avant bourse après l'annonce des résultats. Elles ont gagné plus de 16 % depuis le début de l'année.