Les bénéfices de Morgan Stanley dépassent les estimations grâce au trading et aux opérations boursières

(Corrige pour indiquer que les revenus de la souscription d'actions ont bondi de 80 %, et non de 35 %, au paragraphe 14)

Le bénéfice du troisième trimestre de Morgan Stanley MS.N a dépassé les attentes du marché, car les banquiers d'affaires ont perçu plus d'honoraires en conseillant des transactions et en souscrivant à des ventes d'actions et de titres de créance, ce qui a porté les revenus à un niveau record.

Les actions de la banque ont augmenté de 3,6 % dans les échanges avant bourse mercredi. Elles ont gagné 23,6 % cette année au dernier cours de clôture.

Une série de grandes transactions a permis aux fusions et acquisitions mondiales de dépasser la barre des 3 000 milliards de dollars cette année. La résilience de l'économie américaine, l'optimisme suscité par les baisses de taux d'intérêt et l'allègement de la réglementation sous l'administration Trump ont incité les entreprises à conclure des transactions ou à faire appel aux marchés de capitaux.

"Notre entreprise intégrée a réalisé un trimestre exceptionnel avec de solides performances dans chacune de nos activités au niveau mondial", a déclaré le directeur général Ted Pick dans un communiqué.

Avec des marchés qui frôlent des records et la reprise du cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en septembre, les banquiers sont optimistes quant à la poursuite de cette dynamique au quatrième trimestre et jusqu'en 2026.

Le bénéfice de la banque a bondi à 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les attentes de 2,10 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total a atteint le chiffre record de 18,2 milliards de dollars, dépassant les attentes de 16,7 milliards de dollars.

LA CONCLUSION D'ACCORDS STIMULE L'ACTIVITÉ

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont bondi de 44 % à 2,11 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Les revenus tirés des services de conseil ont augmenté de 25 % pour atteindre 684 millions de dollars, grâce à l'augmentation des transactions de fusion et d'acquisition réalisées.

La banque a joué un rôle clé dans des transactions majeures, notamment en conseillant le géant du transport ferroviaire de marchandises Union Pacific UNP.N sur son acquisition de Norfolk Southern NSC.N , un rival plus petit, pour un montant de 85 milliards de dollars - la plus grande transaction annoncée à l'échelle mondiale cette année.

Les rivaux de Wall Street, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont également bénéficié d'une augmentation des fusions et acquisitions et des introductions en bourse (IPOs).

Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 16 % chez JPMorgan Chase JPM.N , de 42 % chez Goldman Sachs GS.N et de 43 % chez Bank of America BAC.N .

Les marchés des capitaux ont également repris de la vigueur au cours du trimestre, sous l'effet d'une vague d'introductions en bourse très médiatisées. Les niveaux records des marchés boursiers ont également encouragé les entreprises à poursuivre leurs offres d'actions et d'obligations convertibles.

Les revenus de Morgan Stanley provenant de la souscription d'actions ont bondi de 80 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 652 millions de dollars, grâce à l'augmentation du nombre d'introductions en bourse et d'offres d'obligations convertibles.

La banque a été l'un des co-responsables de grandes introductions en bourse au cours du trimestre, notamment le fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N et la fintech suédoise Klarna KLAR.N .

Les revenus de souscription de titres à revenu fixe ont bondi de 39 % pour atteindre 772 millions de dollars au cours du trimestre, sous l'effet de l'augmentation des émissions de prêts.

LE TRADING EN HAUSSE

Le trading a également été un point positif, les actions ayant atteint de nouveaux sommets, soutenues par de solides bénéfices d'entreprises et l'optimisme quant à d'éventuelles baisses de taux.

L'indice de référence S&P 500 a gagné environ 8 % au troisième trimestre et a atteint plusieurs records de clôture en septembre, mois historiquement faible pour les marchés boursiers.

Les revenus tirés des actions ont augmenté de 35 % pour atteindre 4,12 milliards de dollars, grâce à des résultats records dans le domaine du courtage de premier ordre. Les revenus tirés des titres à revenu fixe ont augmenté de 8 %.

MARGES DE PATRIMOINE

Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine - une priorité pour Morgan Stanley - a bondi de 13 % pour atteindre le chiffre record de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des valorisations boursières.

La marge avant impôt de l'unité a été de 30,3 % au cours du trimestre, atteignant ainsi l'objectif à long terme de la banque.

La gestion de patrimoine fournit à Morgan Stanley des revenus stables, qui lui permettent de se prémunir contre la volatilité des activités de trading et de banque d'investissement.

L'activité a ajouté de nouveaux actifs nets de 81 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les flux d'actifs basés sur les frais étaient de 42 milliards de dollars.

Le total des actifs des clients pour la gestion de patrimoine et d'investissement a atteint 8 900 milliards de dollars au cours du trimestre, se rapprochant ainsi de l'objectif de la banque de gérer 10 000 milliards de dollars d'actifs de clients.

Morgan Stanley a également remporté une victoire importante le mois dernier, lorsque la Réserve fédérale a accepté de réduire le montant de capital que la banque doit détenir à la suite des résultats de son dernier "test de résistance".