Les bénéfices de Morgan Stanley augmentent grâce à la relance de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation du directeur général au paragraphe 8 et détails à partir du paragraphe 9)

Le bénéfice de Morgan Stanley MS.N a augmenté alors que ses banquiers d'investissement ont récolté une manne de transactions au quatrième trimestre, entraînant une hausse de 1,6% de ses actions dans les échanges de pré-marché.

Une vague de transactions importantes a permis aux fusions et acquisitions mondiales de dépasser les 5 100 milliards de dollars l'année dernière, l'exubérance de l'IA et les baisses de taux de la Réserve fédérale ayant encouragé les directeurs généraux à procéder à des rachats d'entreprises.

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont augmenté pour atteindre 2,41 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,64 milliard de dollars un an plus tôt.

Les marchés boursiers ont bondi à des niveaux record à la fin de l'année dernière, malgré la volatilité au premier semestre due aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

Les bénéfices reflètent ceux des rivaux de Wall Street, notamment Citigroup C.N , qui a bénéficié d'une augmentation des fusions-acquisitions et des introductions en bourse (IPOs).

Morgan Stanley a enregistré un bénéfice de 4,40 milliards de dollars, soit 2,68 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, a annoncé jeudi. Ce chiffre est à comparer aux 3,71 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les revenus tirés des services de conseil ont augmenté de 45 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars au cours du trimestre.

Le directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, a déclaré dans un communiqué que "l'activité de banque d'investissement s'est accélérée et que les marchés mondiaux sont restés solides"

UN CONSEILLER POUR LES GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Bien que le marché des introductions en bourse ait été perturbé par la plus longue fermeture du gouvernement américain à la fin de l'année dernière, la montée en flèche des valorisations et la baisse des taux d'intérêt ont encouragé les entreprises à poursuivre leurs offres d'actions et d'obligations convertibles.

Les revenus de Morgan Stanley provenant de la souscription de titres de créance ont augmenté de près de 93 % pour atteindre 785 millions de dollars, grâce à l'augmentation des volumes d'émission. Les revenus tirés de la souscription d'actions ont bondi de 8,6 %, après avoir plus que doublé au cours du trimestre précédent.

La banque a été l'un des co-chefs de file de grandes introductions en bourse à la fin du trimestre, notamment le fabricant d'avions électriques BETA Technologies , la société de conseil fiscal Andersen Group , et le géant des fournitures médicales Medline , la plus grande introduction en bourse de 2025.

La banque a également été le conseiller exclusif de Meta

META.O dans le cadre de la coentreprise du géant technologique avec Blue Owl Capital pour développer le campus du centre de données Hyperion en Louisiane.

Le trading d'actions est resté un point positif, les clients ayant rééquilibré leurs portefeuilles sur des marchés volatils, secoués par des attentes changeantes en matière de politique monétaire et par des inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle.

Morgan Stanley a joué un rôle clé dans des transactions de premier plan au cours du trimestre, notamment en conseillant la société d'infrastructure de données Confluent sur l'accord de 11 milliards de dollars pour son rachat par IBM IBM.N .