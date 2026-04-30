Les bénéfices de Martin Marietta Materials progressent grâce à des prix élevés et à la demande dans le secteur des infrastructures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue dans le secteur des infrastructures et à des prix élevés.

La hausse de la demande en infrastructures axées sur l'IA, telles que les centres de données, a contribué à stimuler l'activité de construction ces dernières années, profitant ainsi aux fournisseurs de matériaux comme Martin Marietta.

* Le directeur général Ward Nye a déclaré que la société avait enregistré une hausse de 7 % de ses expéditions organiques de granulats, grâce à un démarrage précoce de la saison de construction dans le Midwest et au Colorado, ainsi qu'à une forte activité dans le secteur des infrastructures et à une demande non résidentielle soutenue dans toutes ses régions.

* Le bénéfice ajusté par action de Martin Marietta au premier trimestre a atteint1,93 dollar, contre 1,70 dollar il y aun an. Les analystes tablaient en moyenne sur1,91 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d'affaires global pour le trimestre clos le 31 mars a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre1,36 milliard de dollars .

* La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre7 milliards et7,32 milliards de dollars , dont la valeur médiane est légèrement supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à7 milliards de dollars .