Les bénéfices de la Banque TD et de la CIBC dépassent les attentes grâce à la diminution des provisions pour pertes sur prêts

Les prêteurs canadiens la Banque TD TD.TO et la CIBC CM.TO ont dépassé les attentes des analystes pour leurs bénéfices trimestriels jeudi, soutenus par des provisions pour pertes sur prêts plus faibles que prévu et par la vigueur de leurs activités nationales.

Les deuxième et cinquième banques canadiennes ont respectivement clôturé les résultats des grandes banques pour le troisième trimestre et ont poursuivi une tendance plus large de provisions plus faibles que prévu, alors que certaines pressions des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada se sont atténuées, mais sont restées prudentes face aux incertitudes concernant les futurs tarifs douaniers.

("La prudence vient du fait que l'accord commercial) est toujours en cours de transactions", a déclaré Kelvin Tran, directeur financier de la Banque TD, lors d'une interview accordée à Reuters.

Les actions de la Banque TD, qui ont progressé de plus de 37 % depuis le début de l'année après une année 2024 tumultueuse, étaient en baisse de 3,6 %.

Les banques ont constitué des réserves au cours du deuxième trimestre, craignant un ralentissement macroéconomique alors que les tensions commerciales étaient au plus haut sur fond de menaces de guerre tarifaire du président américain Donald Trump. Pour le Canada, les perspectives se sont considérablement améliorées depuis le début du mois d'avril.

Les prêts de la Banque TD aux secteurs les plus exposés à l'incertitude politique et commerciale comprennent l'automobile, la fabrication et l'agriculture, totalisant 87 milliards de dollars canadiens (62,97 milliards de dollars), soit environ 9 % du total des prêts. Parmi ces prêts, 54 milliards de dollars canadiens se trouvent au Canada et 33 milliards de dollars canadiens aux États-Unis, a indiqué la banque.

La banque a indiqué qu'elle avait constitué des réserves de 600 millions de dollars canadiens pour ces prêts.

"En période d'incertitude, certaines banques peuvent réduire leur capital, mais nous sommes très forts et très bien capitalisés et nous continuons à être là pour nos clients", a déclaré Kelvin Tran.

Le directeur général de la CIBC, Victor Dodig, a déclaré aux analystes qu'il s'attendait à ce que les tensions commerciales mondiales entraînent un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, mais que la baisse des taux d'intérêt pourrait contribuer à soutenir la croissance économique.

La Banque TD a déclaré des provisions pour pertes sur prêts - une somme d'argent que les banques mettent de côté en période d'incertitude économique pour se protéger contre les mauvais prêts - de 971 millions de dollars canadiens pour le troisième trimestre terminé le 31 juillet, ce qui est bien inférieur à l'estimation des analystes de 1,21 milliard de dollars canadiens, selon les données de LSEG.

La banque a gagné 2,20 $CAN par action, ce qui est bien supérieur à l'estimation de 2,05 $CAN.

La CIBC a enregistré des provisions de 559 millions de dollars canadiens, contre une estimation moyenne de 575,71 millions de dollars canadiens. Ces provisions, ainsi qu'une augmentation de 17 % du bénéfice net de ses activités nationales et une augmentation de 87 % des marchés financiers, ont permis de dépasser les estimations de bénéfices. La CIBC a gagné 2,16 $CAN par action, dépassant l'estimation de 2 $CAN.

L'analyste John Aiken de Jefferies, notant la croissance de la CIBC dans tous les segments, a déclaré que la banque "n'a pas bénéficié d'une baisse des provisions dans la même mesure que ses pairs, ce qui a élevé la qualité de ses bénéfices."

Les actions de la CIBC ont atteint un niveau record de 107,13 dollars canadiens au début des échanges à Toronto et étaient en hausse de 1,4 %.

En ce qui concerne la Banque TD, M. Aiken a déclaré que "des progrès sont réalisés" dans la plateforme américaine de la Banque TD, une unité qui fait face à un plafond d'actifs après avoir accepté de payer plus de 3 milliards de dollars en pénalités aux organismes de réglementation américains pour des accusations de blanchiment d'argent. C'est le seul segment dont les résultats ont été légèrement inférieurs aux attentes, a-t-il déclaré.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien.)

