Les bénéfices de Huntington augmentent grâce à la hausse des intérêts et des commissions, et la banque prévoit une forte croissance des prêts

Les revenus d'intérêts augmentent de 11 %, les revenus autres que d'intérêts grimpent de 20 % grâce aux honoraires de conseil

Le directeur financier Wasserman prévoit une croissance des prêts de 8%

L'accord avec Veritex renforcera la présence au Texas, mais l'accent est désormais mis sur la croissance organique

Huntington Bancshares HBAN.O a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, la banque régionale américaine ayant bénéficié d'une augmentation des revenus d'intérêts et des commissions dans toutes ses divisions.

Les actions de la banque basée à Columbus, dans l'Ohio, étaient en hausse de 1,2 % en fin d'après-midi.

Ces résultats interviennent dans un contexte de regain d'attention pour la qualité du crédit des banques américaines après deux faillites dans le secteur automobile et des révélations de fraude au crédit, qui ont fait baisser les actions des prêteurs au cours des dernières semaines.

La provision pour créances douteuses s'est élevée à 122 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 106 millions de dollars un an plus tôt.

Son revenu net d'intérêts - la différence entre ce qu'une banque gagne en intérêts sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - a bondi de 11 % pour atteindre 1,51 milliard de dollars au cours de la période, en raison de la baisse des coûts de financement.

La Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt le mois dernier pour la première fois cette année, ce qui a permis aux prêteurs et aux emprunteurs de réduire le coût du capital. Les résultats de Huntington reflètent ceux de ses pairs Citizens

CFG.N et PNC Financial PNC.N , dont les bénéfices ont également augmenté grâce à la hausse des revenus d'intérêts.

Les revenus non liés aux intérêts ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, grâce à un bond de 21 % des marchés des capitaux et des commissions de conseil, les transactions ayant fait un retour triomphal au cours du trimestre où les marchés ont atteint de nombreux records.

Les commissions sur les dépôts et les prêts à la clientèle ont augmenté de 19 % pour atteindre 102 millions de dollars, grâce à l'augmentation des commissions d'engagement sur les prêts. "Au début de l'année, nous pensions que les prêts augmenteraient d'environ 5 %; nos dernières prévisions sont de 8 %. Nous pensions que les dépôts connaîtraient une croissance à un chiffre et nous constatons une croissance de près de 6 %", a déclaré Zach Wasserman, directeur financier de Huntington.

En juillet, Huntington a accepté d'acheter Veritex Holdings

VBTX.O , un petit concurrent basé au Texas, dans le cadre d'une transaction de 1,9 milliard de dollars en actions, afin d'étendre sa présence dans l'État qui est en train de devenir un centre financier majeur.

"Nous allons conclure l'accord avec Veritex lundi prochain, ce qui constituera un tremplin pour une croissance supplémentaire au Texas", a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé s'il cherchait d'autres cibles, Wasserman a répondu: "Si nous pouvons trouver une autre organisation qui souhaite devenir notre partenaire et qui correspond à notre culture et à notre stratégie, et si, bien sûr, les aspects financiers d'une acquisition se justifient, alors peut-être"

"Mais d'une manière générale, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir la croissance organique."

Le bénéfice net attribuable à la banque a augmenté pour atteindre 629 millions de dollars, soit 41 cents par action, contre 517 millions de dollars, soit 33 cents par action, un an plus tôt.

L'action Huntington est en baisse de plus de 5,5 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 6,4 % pour l'indice KBW Regional Banking .KRX .