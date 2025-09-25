Les bénéfices de H&M augmentent grâce à l'engouement des consommateurs pour les styles d'automne ; l'avertissement sur les tarifs douaniers tempère les perspectives

Les bénéfices de H&M dépassent les attentes grâce au succès des collections d'automne

Le nouveau directeur général depuis 2024 a ciblé des collections plus tendance

Les détaillants de mode sont confrontés aux défis des tarifs douaniers de Trump

Les actions ont augmenté de 10 %

par Greta Rosen Fondahn et Helen Reid

Le groupe de mode suédois H&M HMb.ST a fait état jeudi d'une hausse nettement plus importante que prévu de son bénéfice au troisième trimestre, les clients ayant bien accueilli ses collections d'automne, bien que la société ait mis en garde contre un impact lié aux tarifs douaniers au cours du trimestre actuel.

Les actions du deuxième plus grand distributeur de vêtements au monde ont grimpé de 10 % en milieu de matinée, ce qui porte la hausse à 16 % depuis le début de l'année.

"Les collections d'automne ont été bien accueillies", a déclaré H&M dans un communiqué.

LE NOUVEAU directeur général CIBLE LES CONSOMMATEURS SOUCIEUX DE LA MODE

Daniel Erver, directeur général depuis janvier 2024, s'est efforcé d'améliorer la rentabilité et d'attirer les consommateurs avec des styles plus tendance, dans le but de concurrencer les rivaux de la mode rapide Shein et Inditex 's ITX.MC Zara, alors que le secteur est confronté aux perturbations causées par les droits de douane américains.

"Nous prenons de nouvelles mesures dans la bonne direction", a-t-il déclaré jeudi.

Après deux trimestres consécutifs de baisse des bénéfices, H&M a déclaré que le bénéfice d'exploitation de juin-août avait bondi à 4,91 milliards de couronnes (523 millions de dollars) par rapport aux 3,51 milliards de l'année précédente, grâce à une augmentation de 2 % des ventes en monnaie locale, à un meilleur assortiment de produits et à un contrôle plus strict des coûts.

Les analystes interrogés par LSEG avaient en moyenne prévu un bénéfice de 3,68 milliards de couronnes.

H&M a averti que les droits de douane sur les importations pèseraient plus lourdement sur les marges au cours du trimestre actuel, qui s'étend jusqu'en novembre.

Les analystes de JP Morgan ont déclaré que le bénéfice supérieur pourrait susciter des attentes plus élevées pour l'ensemble de l'année, notant entre-temps que le commentaire sur l'impact des droits de douane pourrait être légèrement plus modéré que certains ne l'avaient anticipé.

PLUS D'ACHATS DE SAISON AU PRIX FORT

Les analystes de JP Morgan et d'Alphavalue ont également salué la baisse de 9 % des niveaux de stocks, le distributeur ayant déclaré que les consommateurs achetaient davantage de produits en saison - à plein prix plutôt que lors des ventes de fin de saison.

H&M a déclaré que les démarques au cours du trimestre étaient légèrement plus importantes qu'il y a un an et qu'il s'attendait à ce qu'elles augmentent quelque peu au quatrième trimestre, en partie parce que le Black Friday tombe un jour plus tôt.

Les ventes en monnaie locale ont chuté à 57,0 milliards de couronnes, contre 59,0 milliards, soit un peu plus que les 56,8 milliards attendus.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes en monnaie locale en septembre soient stables par rapport au chiffre exceptionnellement élevé de l'année précédente.

H&M, dont la clientèle est considérée comme plus sensible aux prix que celle d'Inditex, a été confrontée à une pression accrue ces dernières années, les consommateurs réduisant leurs dépenses en raison de l'augmentation du coût de la vie et de l'incertitude mondiale.

La perspective d'une augmentation des droits de douane américains a poussé H&M à rechercher des fournisseurs plus proches du marché américain - son deuxième marché après l'Allemagne, qui a représenté l'année dernière 13 % des ventes du groupe.

(1 $ = 9,3940 couronnes suédoises)