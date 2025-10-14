Les bénéfices de Goldman Sachs augmentent, les banquiers profitant des grandes transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice trimestriel de Goldman Sachs GS.N a bondi de plus de 37% mardi, car ses banquiers d'affaires ont perçu des honoraires de conseil plus élevés et les traders ont profité de l'activité des marchés.

Sa prévision d'une année record pour les transactions s'est concrétisée, les entreprises relançant leurs projets de fusions et d'introductions en bourse.

Les frais de banque d'investissement ont atteint 2,66 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,87 milliard de dollars il y a un an.

La croissance a été alimentée par une hausse de 60 % des honoraires de conseil, tandis que les honoraires de souscription de titres de créance et d'actions ont également augmenté. Le concurrent JPMorgan Chase JPM.N a également publié des chiffres robustes sur la banque d'investissement plus tôt dans la journée.

Selon les données de Dealogic, le volume mondial des fusions et acquisitions pour les neuf premiers mois de l'année a atteint 3,43 billions de dollars, dont près de 48 % aux États-Unis.

La période a également connu le volume moyen de fusions et acquisitions le plus élevé au niveau mondial et aux États-Unis depuis 2015, conformément à la prédiction du directeur général David Solomon lors de la conférence Reuters NEXT de l'année dernière.

Goldman a été l'un des co-responsables de la gestion des offres publiques initiales de premier plan au cours du trimestre, notamment la société de logiciels de conception Figma

FIG.N , la fintech suédoise Klarna KLAR.N , et la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O .

Le bénéfice trimestriel global s'est élevé à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action, contre 2,99 milliards de dollars, soit 8,40 dollars par action, il y a un an.

Les dirigeants de Goldman se sont montrés de plus en plus optimistes en ce qui concerne les transactions au cours des derniers mois, Solomon ayant déclaré qu'en septembre, la société avait connu l'une de ses semaines les plus actives en matière d'introductions en bourse depuis plus de quatre ans.

RÉSILIENCE SOUTENUE DES ACTIVITÉS DE TRADING

Les salles de marché de Wall Street ont été récompensées par une volatilité record, les clients réorganisant leurs portefeuilles pour s'adapter aux changements de politique commerciale, étrangère et fiscale du président Donald Trump.

Le troisième trimestre est toutefois resté l'un des plus calmes de Wall Street en près de six ans, alors qu'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de solides investissements en IA ont poussé les principaux indices boursiers américains vers des sommets.

Malgré cela, le chiffre d'affaires de Goldman pour le négoce des actions a augmenté de 7 % pour atteindre 3,74 milliards de dollars, les investisseurs ayant pris plus de risques. Le revenu fixe, les devises et les matières premières ont rapporté 3,47 milliards de dollars, soit 17 % de plus qu'il y a un an.