Les bénéfices de Goldman dépassent les estimations, le rebond des opérations d'investissement ayant dopé la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les commissions de conseil de Goldman augmentent de 60 %, ce qui stimule les revenus de la banque d'investissement

*

Les revenus de la gestion d'actifs et de patrimoine augmentent de 17 %, grâce à des commissions de gestion record

*

Baisse du chiffre d'affaires des actions au comptant, compensée par une hausse du financement

*

Quelques réductions sont attendues alors que GS déploie l'IA - selon un mémo

*

L'action chute, les analystes étant déçus par l'activité de trading

(Ajout de détails sur les emplois aux paragraphes 14-16, citations du directeur général sur la réglementation aux paragraphes 18-20, commentaire du directeur financier au paragraphe 24) par Saeed Azhar et Ateev Bhandari

Goldman Sachs GS.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mardi, car ses banquiers d'affaires ont gagné des honoraires de conseil plus élevés et la reprise des marchés a stimulé les revenus provenant de la gestion des actifs des clients.

Les prévisions de la banque concernant une année record pour les opérations d'investissement se sont concrétisées, les entreprises relançant leurs projets de fusions et d'introductions en bourse.

Les revenus de la banque d'investissement de Goldman ont augmenté de 42 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,66 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Les analystes s'attendaient à une augmentation de 14,3 %, selon l'estimation moyenne compilée par LSEG.

Un dirigeant de Goldman a déclaré que la société avait conseillé des fusions et acquisitions annoncées pour un montant de 1 000 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit 220 milliards de dollars de plus que son concurrent le plus proche.

Elle a conseillé Electronic Arts EA.O lors de sa vente à un consortium de sociétés de capital-investissement et au Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite pour 55 milliards de dollars cette année, et a également conseillé Holcim HOLN.S lors de la scission de son activité nord-américaine Amrize, aujourd'hui évaluée à 26 milliards de dollars. Goldman a également conseillé Fifth Third Bancorp FITB.O , qui a accepté ce mois-ci de racheter la banque régionale Comerica CMA.N dans le cadre d'une transaction de 10,9 milliards de dollars, créant ainsi la neuvième banque américaine. La croissance a été alimentée par une hausse de 60 % des commissions de conseil, tandis que les commissions de souscription de titres de créance et d'actions ont également augmenté. Son rival JPMorgan Chase JPM.N a également publié des chiffres robustes dans le domaine de la banque d'investissement.

Les actions de Goldman ont chuté de 4,7 % dans les premiers échanges , les analystes ayant déclaré que l'activité de trading n'avait pas répondu aux attentes du marché, bien que le financement de ce segment ait été solide. Les actions ont augmenté de 37 % depuis le début de l'année jusqu'à lundi, reflétant le rebond des opérations d'investissement.

"Les résultats de ce trimestre reflètent la force de notre clientèle et l'accent mis sur l'exécution de nos priorités stratégiques dans un environnement de marché amélioré", a déclaré le directeur général David Solomon dans un communiqué.

"Nous savons que les conditions peuvent changer rapidement et c'est pourquoi nous restons concentrés sur une solide gestion des risques", a-t-il ajouté, faisant écho à l'optimisme prudent du directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon.

RÉDUCTION LIMITÉE DU PERSONNEL, MISE EN PLACE DE L'IA

Goldman a informé séparément ses employés d'éventuelles suppressions d'emplois et d'un ralentissement des embauches jusqu'à la fin de l'année, selon une note interne vue par Reuters, alors que le géant de Wall Street cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer sa productivité.

L'initiative a été baptisée "OneGS 3.0"

Le mémo, signé par le directeur général Solomon, le président John Waldron et le directeur financier Denis Coleman, indique que l'accélération rapide des progrès de l'IA peut débloquer des gains de productivité significatifs pour nous, et nous sommes convaincus que nous pouvons réinvestir ces gains pour continuer à fournir des solutions de classe mondiale à nos clients.

Un porte-parole de la société a déclaré que celle-ci prévoyait toujours une augmentation nette de ses effectifs.

AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Solomon a également déclaré aux analystes que l'environnement réglementaire améliorait considérablement la position concurrentielle de l'entreprise.

"Nous allons assister à une fin de partie beaucoup plus constructive dans le cadre de Bâle III", a-t-il déclaré, faisant référence à l'ensemble final des règles proposées en matière de capital bancaire.

Solomon a déclaré qu'il s'attendait à un allègement du ratio de levier supplémentaire d'ici l'été prochain, à une plus grande transparence en matière d'analyse et d'examen exhaustifs des fonds propres, ainsi qu'à des règles pour les banques d'importance systémique mondiale.

Selon les données de Dealogic, le volume mondial des fusions et acquisitions pour les neuf premiers mois de l'année a atteint 3,43 mille milliards de dollars, dont près de 48 % aux États-Unis. La période a également connu le volume moyen de fusions et acquisitions le plus élevé au niveau mondial et aux États-Unis depuis 2015, conformément à la prédiction de Solomon lors de la conférence Reuters NEXT de l'année dernière.

Goldman a été l'un des co-chefs de file des offres publiques initiales de premier plan au cours du trimestre, notamment la société de logiciels de conception Figma FIG.N , la fintech suédoise Klarna KLAR.N , et la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O .

Denis Coleman, directeur financier de Goldman, a déclaré que le carnet de commandes à la fin du trimestre était à son plus haut niveau depuis trois ans.

Le bénéfice trimestriel global s'est élevé à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 11 dollars par action.

"La machine des marchés financiers est clairement passée à la vitesse supérieure, avec des cours boursiers robustes, une charge réglementaire réduite et la perspective de taux d'intérêt plus bas qui devraient maintenir l'élan", a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research. Les dirigeants de Goldman se sont montrés de plus en plus optimistes concernant les opérations d'investissement au cours des derniers mois, Solomon ayant déclaré qu'en septembre, la société avait connu l'une de ses semaines les plus actives en matière d'introductions en bourse depuis plus de quatre ans.

LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE EN POINT DE MIRE

Les recettes provenant de la gestion d'actifs et de patrimoine ont augmenté de 17 % pour atteindre 4,4 milliards de dollars, ce qui représente la première hausse trimestrielle de l'année pour ce segment. Cette hausse est due à des commissions de gestion record, ainsi qu'à des revenus provenant de la banque privée et des prêts.

Ce secteur est une priorité pour Goldman, qui cherche à obtenir des revenus plus réguliers grâce aux commissions, qui compensent la volatilité de ses activités de conseil et de trading. Goldman a déclaré le mois dernier qu'elle prendrait une participation d'une valeur de 1 milliard de dollars dans T. Rowe Price TROW.O , dans le cadre d'un partenariat visant à utiliser les fonds de retraite du gestionnaire d'actifs pour des actifs alternatifs.

Les actifs sous surveillance ont grimpé à 3,45 mille milliards de dollars, ce qui a entraîné une hausse des frais de gestion de 12 %.

Goldman a provisionné 339 millions de dollars pour pertes de crédit, contre 397 millions de dollars l'année précédente. Les provisions étaient principalement liées à son portefeuille de cartes de crédit.

UNE RÉSISTANCE SOUTENUE DES ACTIVITÉS DE TRADING

Les salles de marché de Wall Street ont tiré profit d'une volatilité record, les clients réorganisant leurs portefeuilles en fonction des changements de politique commerciale, étrangère et fiscale du président Donald Trump.

Le troisième trimestre est toutefois resté l'un des plus calmes de Wall Street en près de six ans, alors qu'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de solides investissements en IA ont poussé les principaux indices boursiers américains vers des sommets.

Malgré cela, les revenus de Goldman pour le négoce des actions ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,74 milliards de dollars, grâce à la hausse des revenus du financement, qui a compensé la baisse des revenus du négoce des actions au comptant.

Les revenus des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ont atteint 3,47 milliards de dollars, soit 17 % de plus qu'il y a un an.