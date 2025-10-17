Les bénéfices de Fifth Third augmentent grâce aux revenus de commissions, mais la faillite de Tricolor entraîne une perte de 178 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hausse à deux chiffres des commissions sur la gestion de patrimoine et les prêts hypothécaires

Le directeur général déclare que la banque est à l'aise avec le risque de son portefeuille

La transaction avec Comerica devrait être finalisée début 2026

(Ajout du commentaire du directeur général sur l'opération Comerica au paragraphe 12)

La banque régionale américaine Fifth Third Bancorp FITB.O a annoncé vendredi un bond de 14 % de son bénéfice au troisième trimestre grâce à de solides revenus de commissions, mais a enregistré une perte de 178 millions de dollars liée à la faillite du concessionnaire automobile Tricolor.

La croissance généralisée des activités de commissions de Fifth Third a porté les revenus hors intérêts à 781 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs ont augmenté de 11 %, tandis que les revenus des services bancaires hypothécaires ont fait un bond de 16 %.

Les actions de la banque étaient en hausse de 1 % en début d'après-midi. L'action avait chuté de 4,5 % cette année à la clôture de jeudi.

PERTE DE TRICOLORE Alors que l'économie américaine dans son ensemble est restée solide , les craintes concernant la qualité du crédit de certaines banques régionales, dont Zions Bancorporation ZION.O et Western Alliance WAL.N , ont provoqué une chute des actions des banques américaines jeudi.

Fifth Third a révélé le mois dernier qu'elle avait accordé un prêt de 200 millions de dollars à Tricolor, qui a déposé une demande de mise en faillite (link le mois dernier et a entrepris de liquider ses activités.

"Nous avons décidé de divulguer la perte potentielle aussi rapidement que possible", a déclaré le directeur général de Fifth Third, Tim Spence, lors d'un entretien téléphonique. Il a déclaré que la banque est à l'aise avec son risque après un examen du portefeuille et a noté que les bénéfices ont augmenté même après les pertes.

Les charges nettes, c'est-à-dire les dettes qui ne seront probablement pas recouvrées, ont totalisé 339 millions de dollars au cours du trimestre, y compris une perte de 178 millions de dollars liée à la dépréciation du prêt accordé à Tricolor.

CROISSANCE DES REVENUS D'INTÉRÊTS

Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté de 7 % pour atteindre 1,53 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce à la baisse du coût des dépôts et à la réévaluation des actifs à taux fixe.

Au début du mois, Fifth Third a conclu un accord de 10,9 milliards de dollars en actions pour acheter la banque régionale Comerica CMA.N , la plus grande transaction bancaire américaine de l'année qui créera la neuvième banque la plus importante du pays. Spence a déclaré qu'il s'attendait à ce que la transaction soit conclue au cours du premier trimestre 2026 et que l'intégration commence à générer des économies en 2027. Fifth Third se concentre désormais sur le processus de consolidation et ne cherche pas à conclure une autre transaction, a ajouté le directeur général.

Le bénéfice de Fifth Third a bondi à 608 millions de dollars, soit 91 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 532 millions de dollars, soit 78 cents par action, un an plus tôt.