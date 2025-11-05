 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices de FICO augmentent à mesure que les prêteurs renforcent les contrôles de solvabilité
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fair Isaac Corp (FICO) FICO.N a annoncé mercredi un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour son activité d'évaluation de crédit.

Les analystes estiment que la demande de prêts a commencé à se redresser alors que la Réserve fédérale américaine réduit les taux de référence, un changement qui devrait profiter à FICO et à d'autres sociétés qui dépendent des évaluations de crédit des prêteurs avant d'approuver les prêts.

L'augmentation des impayés a incité les banques à renforcer leurs normes et à intensifier les contrôles de solvabilité de leurs clients.

Le chiffre d'affaires de l'activité "scores" s'est élevé à 311,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Fondée en 1956, la société est surtout connue pour son score FICO, la mesure standard du risque de crédit à la consommation utilisée par les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les fournisseurs de prêts automobiles.

Le score FICO est utilisé par 90 % des principaux prêteurs américains et est disponible dans plus de 40 pays.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 7,74 dollars par action au quatrième trimestre, contre 6,54 dollars par action l'année précédente.

Le chiffre d'affaires global est passé à 515,8 millions de dollars, contre 453,8 millions de dollars au trimestre précédent.

Valeurs associées

FAIR ISAAC
1 633,190 USD NYSE +1,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank