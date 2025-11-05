Les bénéfices de FICO augmentent à mesure que les prêteurs renforcent les contrôles de solvabilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fair Isaac Corp (FICO) FICO.N a annoncé mercredi un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour son activité d'évaluation de crédit.

Les analystes estiment que la demande de prêts a commencé à se redresser alors que la Réserve fédérale américaine réduit les taux de référence, un changement qui devrait profiter à FICO et à d'autres sociétés qui dépendent des évaluations de crédit des prêteurs avant d'approuver les prêts.

L'augmentation des impayés a incité les banques à renforcer leurs normes et à intensifier les contrôles de solvabilité de leurs clients.

Le chiffre d'affaires de l'activité "scores" s'est élevé à 311,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Fondée en 1956, la société est surtout connue pour son score FICO, la mesure standard du risque de crédit à la consommation utilisée par les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les fournisseurs de prêts automobiles.

Le score FICO est utilisé par 90 % des principaux prêteurs américains et est disponible dans plus de 40 pays.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 7,74 dollars par action au quatrième trimestre, contre 6,54 dollars par action l'année précédente.

Le chiffre d'affaires global est passé à 515,8 millions de dollars, contre 453,8 millions de dollars au trimestre précédent.